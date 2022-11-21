 

Принц Люксембурга Гийом и беременная принцесса Стефания с сыном высадили бук в Фишбахе

21.11.2022, 14:55, Разное
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19 ноября в Люксембурге отмечали Национальный день деревьев. В этом году в Фишбахе, одном из 12 муниципалитетов региона Мюллерталь (Глобальный геопарк Мюллерталь ЮНЕСКО), при участии наследственного великого герцога Любксембурга Гийома, наследственной великой герцогини Стефании и принца Шарля было посажено 50 буковых деревьев.

Для мероприятия все семейство выбрало соответствующие образы: на герцоге была коричневая дубленка и бежевые джинсы, на герцогине, которая сейчас находится в ожидании второго ребенка, утеплилась, надев пуховик с капюшоном, свитер и джинсы. Своего 2-летнего сына Шарля родители одели в яркую красную курточку, чтобы наследник выделялся на их фоне. Малыш, к слову, принимал активное участие в посадке деревьев – он даже сам воткнул саженец в землю и примял грунт ногами. 

Инициатива, выдвинутая 31 год назад Фондом Хеллефа фир д’Натур (natur & mwelt asbl), направлена на повышение осведомленности общественности о защите биоразнообразия, которая частично основана на восстановлении лесов.

Напомним, долгожданный первенец Гийома и Стефании появился на свет 10 мая 2020 года, когда супругам было 38 и 36 лет соответственно. Мальчику дали имя Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Принца Шарля крестили 19 сентября в аббатстве Сен-Морис в Клерво, построенном в 1115 году. Его крестными родителями стали принц Луи, брат принца Гийома и графиня Гаэль де Ланнуа, сестра принцессы Стефании.

Принц и принцесса знакомы с 2004 года, встречаться начали в 2010-м, а свадьбу сыграли спустя еще два года. В 2016-м в интервью французскому журналу Point de Vue Стефания рассказала, что планов рожать детей в ближайшем будущем у нее нет. Но, как мы видим, спустя время она изменила свой настрой, и теперь ее сын занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая четырех братьев и сестер отца, в том числе принца Луи, который в начале апреля объявил о своем намерении жениться во второй раз.


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