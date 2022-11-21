А мамы наши пользовались просто водой и мылом: чем удалить макияж, когда под рукой нет специальных средств

Современные девушки предпочитают удалять макияж специализированными покупными средствами. Они позволяют быстро и эффективно убрать косметику с кожи. Но иногда возникают ситуации, когда не получится воспользоваться этими средствами. Нельзя оставлять кожу грязной на ночь, поскольку это может стать причиной появления прыщей или раздражения, а также ускорить старение кожи. Поэтому можно воспользоваться домашними средствами, которыми пользовались еще наши мамы, у которых отсутствовала возможность приобретать покупные составы.

Кокосовое масло

Оно стало очень популярным в последние годы, поскольку выступает отличным средством устранения даже самого стойкого макияжа. В его составе отсутствуют агрессивные или вредные компоненты. Для удаления косметики достаточно нанести масло на лицо мягкими круговыми движениями, после чего оно тщательно смывается. К другим плюсам средствам относится потрясающий запах.

Оливковое масло

Это средство прекрасно справляется с удалением косметических средств с лица. Его можно найти практически на каждой кухне. Просто возьмите несколько капель масла и нанесите его на кожу. После массажа всего лица вытрите излишки ватным диском, а затем тщательно ополосните лицо водой. Придется хорошо вымыть лицо с пенкой или мылом, поскольку иначе на коже может остаться легкая пенка.

Детское масло

Если в доме есть дети, то у родителей всегда имеется возможность воспользоваться качественными детскими средствами. Детское масло прекрасно подходит для снятия макияжа, но его недостатком считается способность сушить кожу.

Чтобы удалить макияж с помощью детского масла, просто смочите ватный диск небольшим количеством данного средства, после чего протрите лицо и глаза. Обязательно хорошо промойте глаза теплой водой после этой процедуры. Детское масло может вызвать раздражение, а также важно избегать его попадания на брови и ресницы.

Алоэ вера

Это уникальное растение может использоваться для разных целей в домашних условиях. Оно простое и очень эффективное, а также хорошо подходит для снятия макияжа. Если у вас в доме есть растение алоэ вера, просто нанесите немного его мякоти на лицо и аккуратно вотрите в кожу. Старайтесь при этом не попасть в глаза. Затем тщательно смойте алоэ вера с лица, чтобы оно стало чистым и блестящим.

Бальзам для губ

Если возникли проблемы с удалением помады темного оттенка, то самый лучший способ избавиться от нее в конце дня – нанести бальзам для губ. Просто нанесите немного данного косметического средства на губы, после чего протрите их косметической салфеткой. Для стойких и очень темных оттенков помады процедуру придется повторить два или три раза.

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Вазелин

Он помогает растворить макияж и безопасен для использования в области вокруг глаз. Для этого на ватный диск наносится небольшое количество вазелина, которым далее протираются все части лица. Важно быть аккуратным возле глаз, чтобы средство не попало на слизистые оболочки. После нужно тщательно вымыть лицо с использованием жидкого мыла.

Можно ли использовать обычное мыло и воду

Эти средства действительно смогут справиться даже со стойким макияжем, но придется умыться несколько раз. Мыльную воду придется аккуратно наносить на веки и область под глазами, чтобы мыло не попало на слизистые оболочки. Во время умывания желательно пользоваться теплой водой.

Обычная вода

Даже водой можно удалить макияж, но процесс займет много времени, а также кожа станет раздраженной и красной. Желательно во время умывания помогать себе чистым полотенцем или хлопчатобумажной тряпочкой. Важно избегать грубого трения, поэтому целесообразно применять похлопывания и плавные круговые движения.

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Банан

Фрукт надо сначала измельчить и смешать водой, а только потом полученная кашица наносится на лицо ватным диском.

Зеленый чай

Это средство можно не только пить, но и использовать для снятия макияжа. Им достаточно протереть кожу, чтобы удалить излишки косметики.

Таким образом, существует много домашних средств, которые позволяют без профессиональных составов удалить макияж с лица. Для этого применяются средства, которые имеются практически в каждом доме.