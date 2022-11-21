«Бомжара на ***» – депутат Госдумы на отдыхе во Франции высмеял мэра города, появившегося на людях на велосипеде

Депутат Государственной думы Валерий Игнатьев, известный в определённых кругах под псевдонимом «Игнат», высмеял мэра французского города Сан-Ремо за то, что тот появился на людях без охраны и на велосипеде.

Политик также предположил, что градоначальник страдает гомосексуализмом.

Отдыхающие засняли на видео, как парламентарий в нетрезвом состоянии показывает проезжающего по парку мэра города своему собеседнику по видеосвязи и громко комментирует происходящее.

– Смотри, Иван Степаныч, вот этот петух у них мэр. Бомжара на ***… Их нравы на ***, – комментирует происходящее парламентарий. – Это тебе чисто для понимания, на ***, что за лопухи тут петушатся на нас. Санкции свои вводят, на ***.

Депутат также успел обсудить с загадочным Иваном Степановичем ещё двух отдыхающих на велосипедах, которых ошибочно приняли за охранников мэра. Игнатьев заверил собеседника, что это «левые пассажиры», а также поведал ему, что в одном из соседних городов «мэр вообще баба».

В беседе также поднимался вопрос о реформировании французского общества с помощью воздушно-десантных войск и высказывались критические прогнозы о будущем Европы.

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