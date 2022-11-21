Хайди Клум и Том Каулитц, Кирстен Данст и другие гости концерта Элтона Джона

После пандемии COVID-19 тренд на онлайн-концерты, вопреки ожиданиям, сохранился и они продолжают оставаться актуальными. Накануне на легендарном лос-анжелесском стадионе Доджер Стадиум выступил 75-летний Элтон Джон, и его масштабный концерт транслировался в прямом эфире при поддержке сервиса Disney+. Среди звездных гостей, посетивших шоу, отметились супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем, актеры Стивен Кази с возлюбленной Дженной Дуан, Кирстен Данст и Майлз Теллер, а также певица Дуа Липа и звезда сериала “Кэти Кин” Люси Хейл.

49-летняя Хайди Клум появилась на мероприятии в эффектном черном костюме с блестками и прозрачными вставками. Дуа Липа блистала в элегантном вечернем платье на одно плечо. Наряд 27-летняя поп-дива дополнила бриллиантовыми украшениями и длинными черными перчатками. А вот Кирстен Данст и Люси Хейл вечерним образам предпочли повседневные аутфиты. 40-летняя Кирстен пришла на концерт в обтягивающих кожаных брюках и светло-сером джемпере, а 33-летняя Люси выбрала жакет в черно-белую клетку и завершила образ однотонной футболкой, кожаной юбкой и ковбойскими сапогами.

Дуа Липа Майлз Теллер Хайди Клум Хайди Клум с мужем Стив Кази и Дженна Дуанн Кирстен Данст Люси Хейл