 

Хайди Клум и Том Каулитц, Кирстен Данст и другие гости концерта Элтона Джона

21.11.2022, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После пандемии COVID-19 тренд на онлайн-концерты, вопреки ожиданиям, сохранился и они продолжают оставаться актуальными. Накануне на легендарном лос-анжелесском стадионе Доджер Стадиум выступил 75-летний Элтон Джон, и его масштабный концерт транслировался в прямом эфире при поддержке сервиса Disney+. Среди звездных гостей, посетивших шоу, отметились супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем, актеры Стивен Кази с возлюбленной Дженной Дуан, Кирстен Данст и Майлз Теллер, а также певица Дуа Липа и звезда сериала “Кэти Кин” Люси Хейл.

49-летняя Хайди Клум появилась на мероприятии в эффектном черном костюме с блестками и прозрачными вставками. Дуа Липа блистала в элегантном вечернем платье на одно плечо. Наряд 27-летняя поп-дива дополнила бриллиантовыми украшениями и длинными черными перчатками. А вот Кирстен Данст и Люси Хейл вечерним образам предпочли повседневные аутфиты. 40-летняя Кирстен пришла на концерт в обтягивающих кожаных брюках и светло-сером джемпере, а 33-летняя Люси выбрала жакет в черно-белую клетку и завершила образ однотонной футболкой, кожаной юбкой и ковбойскими сапогами.

Дуа ЛипаМайлз ТеллерХайди КлумХайди Клум с мужемСтив Кази и Дженна ДуаннКирстен ДанстЛюси Хейл


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / “Вы потеряли реальность”: генерал СБУ призвал Украину не рассчитывать на поддержку НАТО

26.10.22 / Der Spiegel – немцам приходится экономить на еде и всё туже затягивать пояса

16.07.20 / Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

12.08.22 / Мнение: США готовятся закрыть Китаю доступ к ПО для проектирования передовых полупроводниковых чипов

30.08.22 / Мнение: Турция увеличивает плату за проход Проливов

08.10.20 / Посольство США в Москве наградило лучших фотографов-любителей

11.10.22 / WION – «тихая пандемия» — в мире отмечают День психического здоровья

22.11.21 / Чайная ложка соли в день увеличивает риск наступления инсульта почти на 20%

18.10.22 / Скандалы: С кодами, но без денег

07.08.22 / ABC News – правительство США раскритиковали за медлительность в борьбе с оспой обезьян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика