Аня Чиповская, Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов и Лиза Шакира на премьере фильма “Сестры”

Накануне в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера психологического хоррора «Сестры» с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях.

Фильм собравшимся представили режиссёр Иван Петухов, продюсеры Лала Рустамова, Владимир Комаров и Ара Хачатрян, а также съемочная группа фильма, в том числе Ефремов, Старшенбаум и Чиповская. После показа состоялось обсуждение картины и поднятой в ней проблемы домашнего насилия. Модератором беседы стала журналистка Сашей Сулим.

Первыми на премьере фильм увидели: Анна Банщикова, Ирина Безрукова, Настасья Самбурская, Светлана Устинова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Георгий Дронов, Евгений Бороденко, Лиза Шакира, Карен Арутюнов и Дарья Блохина и другие.

Аня – молодая мать, которая уже много раз тщетно пыталась спасти себя и ребенка от нарастающей агрессии мужа. Оказавшись в отчаянном положении, она узнает, что есть темные мистические силы, способные прийти на помощь таким как она. Особым обрядом крови и огня Аня призывает потустороннее сестринство, но теперь должна решить, готова ли она пройти этот путь до конца.

В психологическом хорроре Ивана Петухова, в котором драма сталкивается с мистикой, также снялись Аня Чиповская, Надежда Маркина, Никита Волков и Полина Гухман.