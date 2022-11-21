 

В Новой Москве построят детский сад на 200 мест

21.11.2022, 13:26, Разное
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Развитию системы образования в Москве отводят первостепенное значение, ведь подрастающее поколение – будущее нашей страны. Власти российской столицы активно строят в городе и капитально ремонтируют школы и дошкольные учреждения. Так, очередной детский сад появится в Новой Москве.

Трехэтажное здание возведут в поселке Марьино
в поселении Филимонковском. Оно сможет принять сразу восемь групп. Кроме того, в дошкольном учреждении оборудуют кабинеты для занятий, музыкальный и спортивный залы. Детский сад будет рассчитан на 200 малышей.

столичный комитета государственного строительного надзора уже выдал разрешение на строительство детского сада. Руководитель ведомства Игорь Войстратенко подчеркнул, что поселение Филимонковское нуждается в новой социальной инфраструктуре.

“В поселении Филимонковском строится несколько новых жилых микрорайонов, поэтому существующая социальная инфраструктура должна дополняться новыми объектами, в том числе образовательными учреждениями”, — отметил Игорь Войстратенко.

Трехэтажное дошкольное учреждение займет площадь порядка трех тысяч квадратных метров. Для детей, разбитых на восемь групп, оборудуют класс для занятий иностранными языками, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и пищеблок полного производственного цикла.

Малыши смогут заниматься физкультурой в спортивном зале, а утренники будут проходить в в зале для музыкальных занятий. Кроме того, специалисты проведут благоустройство территории вокруг детского сада.

Каждая группа получит собственную площадку с теневыми навесами. На территории образовательного учреждения установят спортивные тренажеры, урны, скамейки и фонари. Параллельно там высадят деревья, кустарники и цветники, а также разобьют газоны.

Глава Мосгосстройнадзор подчеркнул, что строительство детского сада будут строго контролировать инспекторы. После заявления застройщика о начале работы сотрудники ведомства составят индивидуальную программу проверок.

Игорь Войстратенко отметил также, что в Москве уделяют особое внимание качеству работ на социальных объектах. Так, к проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые займутся лабораторными исследованиями стройматериалов и конструкций здания.


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