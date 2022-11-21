 

Сенсация! В сети появились последние фото болеющей раком Заворотнюк

21.11.2022, 13:26, Разное
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Четыре года назад Анастасия Заворотнюк пропала с телеэкранов и радаров СМИ: у актрисы диагностировали рак мозга. На языке специалистов этот диагноз звучит ничуть не менее страшно – глиобластома. Именно она отобрала у россиян их любимую Жанну Фриске, а потом пришла за Анастасией Заворотнюк.

Поклонники сериала “Моя прекрасная няня” были разбиты этой новостью. Особенно горько было от того, что Анастасия Заворотнюк прямо перед болезнью родила своему мужу дочку.

Накануне в Сети появились
последние фото болеющей раком Анастасии Заворотнюк. Сделаны они были 3,5 года назад в Ереване, куда актриса приехала в качестве гостьи на открытие магазина ювелирных изделий. Окружающие заметили, что Анастасия была очень грустна и подавлена. Но кто бы мог подумать, что уже тогда она знала о своем смертельном диагнозе…

С тех пор в СМИ не просочилось ни одного снимка актрисы, но это и неудивительно: химиотерапия заставляет пациентов набирать вес. А кто захочет показываться в период, когда выглядит не лучшим образом? Ответ очевиден.

Очень жаль, что о своем диагнозе Анастасия Заворотнюк, как и миллионы других раковых больных, узнали так поздно: это увеличило бы шансы купировать прогресс опухоли. Ранняя диагностика – то, что каждый из нас может сделать для своего здоровья. Портал VSE42 опросил главных специалистов из сферы здравоохранения, чтобы вывести рекомендации: раз в несколько лет женщинам нужно сделать маммографию и цитологию, мужчинам – сдать ПСА-тест, и абсолютно всем –
сдать анализ на скрытую кровь.

Надеемся, что как только Анастасия Заворотнюк поправится, она станет амбассадором ранней диагностики и поможет тысячам своих соотечественников предотвратить опасную болезнь.

К слову, недавно было объявлено о том, что регулярное потребление красного мяса может спровоцировать рак. Сообщил об этом телеканал “360” с отсылкой на Андрея Каприна, главного онколога Минздрава.


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