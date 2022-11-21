 

Мнение: Крапленый джокер

21.11.2022, 13:20, Разное
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На 24 ноября в 11 часов утра в Мещанском районном суде Москвы начнется оглашение приговора по «делу Магомедовых». Мало кто знает, в чем конкретно обвиняются братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, глава компании «Интекс» Артур Максидов, гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, топ-менеджер той же компании Роман Грибанов и гендиректор компании «Энергия-М» Юрий Петров.

В уголовном деле – десять эпизодов, из которых следствие и сплело паутину статьи 210 УК УК (создание и участие в организованном преступном сообществе). О каждом из этих эпизодов – в очередном выпуске «НОвой ВИДЕОгазеты».

Главный урок «дела Магомедовых» для российского бизнес-сообщества: статья 210 УК России стала для правоохранительных органом своеобразным джокером, которого можно «прицепить» к любому предпринимателю. Сегодня на скамье подсудимых Зиявудин Магомедов и его «подельники». Завтра фигурантом уголовного дела по ст. 210 может стать практически любой российский бизнесмен.

PS Традиционно выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


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