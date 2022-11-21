Скандалы: Выпросили на бедность

Крупнейшие ТРЦ получили существенные льготы

Осенью Российский совет торговых центров (РСТЦ) заявил, что торгово-развлекательные центры нуждаются в помощи: ситуация хуже, чем в пандемийные годы простоя. Крупнейшие регионы страны решили торговцам помочь и утвердили им налоговые льготы на два года. На фоне объявления частичной мобилизации представители ТРЦ заявили, что не справляются с проблемами.

«Падает посещаемость (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а также до аномальной величины увеличивается вакантность торговых площадей, которая на сегодня может составить до 25-30% от суммы арендопригодных площадей», — сообщал тогда президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. Падение арендного дохода, по оценке бизнесменов, составляет 35-45% (представители ТРЦ сравнивали данные с допандемийным 2019 годом).

Руководство РСТЦ тогда посоветовало своим представителям обращаться за помощью к региональным властям и настаивать на налоговых послаблениях. Участники рынка просили не начислять и не взимать с них налоги на недвижимое имущество, земельный налог до сентября 2024 года. Либо на 50% снизить коэффициенты, используемые при расчете налогов.

План сработал, но с хитринкой

И вот спустя месяц регионы один за другим принимают решение предоставить торговым объектам налоговые преференции.

На днях депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали региональный закон «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». Собственникам административно-деловых и торговых центров, площадь которых превышает 5 тыс квадратных метров, уменьшили платежи по налогу на имущество на 50% в 2023 году и на 25% в 2024 году.

11 ноября за аналогичные послабления для ТРЦ голосовали и депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга, поддержавшие закон «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Не обидела «крупную» торговлю и Мосгордума.

Примечательно, что во всех законодательных актах, где перечисляются налоговые льготники на будущий год, торговые объекты занимают скромное последнее или предпоследнее место.

«Мосгордума принимает столько всяких налоговых льгот для тех, кто занимается бизнесом, что уже можно сбиться со счета. Они настолько многочисленные и настолько запутанные! Вносятся вместе с какими-то льготами то цирку, то социальным объектам. Причем, это делается специально и так происходит всегда — все в одну кучу, чтобы протащить льготы бизнесу. «Паровозами» в таких законопроектах становятся социальные объекты. Я всегда говорю, что с этой практикой нужно заканчивать. И регулярно против этого протестую. Это противоестественно», — отметила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Поясним. К примеру, в Свердловской области льготники-ТРЦ попали в законопроект наравне с организациями из группы «Деятельность музеев». В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что сумма недополученных доходов областного бюджета по налогу на имущество может составить порядка 1,2 млрд рублей. Детальной разбивки нет, но музеи явно не дотягивают до миллиардных налоговых отчислений. В Северной столице налоговые преференции ТРЦ также обсуждались наравне с учреждениями образования, культуры и других социально значимых структур.

Нужны ли льготы?

Депутат Заксобрания Свердловской области, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Олег Гордеев не смог уточнить — какие именно аргументы и цифры приводили получатели льгот в Екатеринбурге. Парламентарий признался, что перед принятием закона бизнес-сообщество не заслушивали.

Но в защиту принятого решения он отметил, что представители торговли смогут сохранить численность сотрудников. «По факту, поддерживая их, мы поддерживаем еще и сотрудников, их уровень заработной платы. Мы видим, что трафик во всех ТРЦ сейчас упал. В данной ситуации нужно поддерживать в том числе и бизнес», — считает Олег Гордеев.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский также заявил, что снижение налоговой нагрузки — оправданная мера. И не только из-за угрозы сокращения рабочих мест. «Еще и потому, что это увеличивает спрос потребителей, соответственно, уменьшает цену и увеличивает конкуренцию. Да, я думаю, что это полезно, но не надо ограничиваться только этими. Нужно предоставлять налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. И мы принимали такие законы», — отметил депутат Вишневский.

Депутат ЗакСО Свердловской области Александр Ивачев поддержал инициативу регионов с некоторыми оговорками.

«Конечно, странно грести под одну гребенку учреждения культуры и торговые центры, но в нынешней ситуации у ТЦ, а это видно невооруженным взглядом, большие проблемы. Поэтому, в принципе, есть основания давать им налоговые льготы. Другое дело, что получать их должны не только ТРЦ, но и многие другие участники рынка», — считает свердловский депутат.

Елена Шувалова коллег-законодателей не поддержала.

«Я понимаю, что сейчас тяжелое время, один за другим закрываются магазины в ТРЦ. И закрываются не только потому, что уходят бренды и бизнес прогорает, но еще и потому, что трафик падает. Мужчины приходят в ужас, понимая, что их ждет в окопах, назовем это так. Но тем не менее, меня возмущает, что хоть мирное время, хоть время проведения СВО — все равно заботятся, как правило, о крупном бизнесе, а не о среднем и малом. А о бизнесе нельзя же заботиться из воздуха. Эта забота за счет простых людей, за счет НДФЛ. Все это ляжет на плечи простых граждан, надо это четко понимать. И я не могу это поддержать. Олигархи, на мой взгляд, всегда оказываются в шоколаде», — резюмировала депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

В Российский совет торговых центров был направлен запрос, но там от комментариев отказались. «Новые Известия» сообщали, что в октябре на официальном сайте РСТЦ было размещено типовое письмо, которое представители ТРЦ могли бы направить губернаторам регионов.

Авторы обращения с первых строк должны напомнить главам субъектов о «глубоких изменениях, происходящих в рамках рынка розничной торговли и услуг», и о том, что торговые центры испытывают существенные проблемы.

«От лица сообщества торговых центров региона выражаем вам своё почтение и предлагаем рассмотреть возможность реализации следующих мер поддержки отрасли торговой недвижимости на уровне региона <…>», — говорится в образце обращения. Участники рынка настаивали не только на налоговых преференциях, но и предлагали снизить им коммунальные расходы.

Напомним, что всего в России более 2 тысяч крупных торговых центров. Абсолютные лидеры по числу ТРЦ — Москва и Московская область, где сосредоточено более 500 торговых объектов такого формата. Далее следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”