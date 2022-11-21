Подходит любому типу волос: как улучшить состояние локонов с помощью натуральных масел и как часто нужно проводить процедуру

Нет смысла тратить деньги на дорогие ухаживающие средства, ведь природа и так дала нам все, чтобы быть красивыми. Например, для поддержания здорового блеска и густоты волос можно использовать натуральные масла. Британский парикмахер Майя Поли рассказывает, как делать это правильно.

Немного о маслах

С древнейших времен женщины использовали натуральные растительные масла для ухода за волосами. Эта практика до сих пор широко распространена у восточных красавиц, именно поэтому у них такие роскошные локоны.

Для ухода за волосами можно использовать касторовое миндальное, репейное, кокосовое, виноградное, льняное, конопляное, авокадо, оливковое, розмариновое и другие масла. Они подходят для всех типов локонов: и для нормальных, и для истонченных, и даже для жирных.

Как использовать

Масла наносятся на волосы примерно за полчаса-час до мытья. Сначала нужно обработать прикорневую зону, а потом распределить по всей длине при помощи расчески. Чтобы масло лучше подействовало, можно замотать волосы пленкой и утеплить полотенцем.

Смыть масляную маску с волос достаточно тяжело. Придется промывать голову минимум два раза. Мягкие шампуни на натуральной основе с этой задачей не справляются. Лучше использовать средства на сульфатной основе или шампунь глубокой очистки.

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Частота применения масляной маски зависит от типа волос. Сухим волосам такая процедура нужна один раз в 5-7 дней. Нормальным достаточно одной процедуры раз в две недели. А обладательницам жирного типа волос следует проводить профилактические процедуры примерно раз в месяц.

Ожидаемый эффект

Натуральные растительные масла хорошо укрепляют корни волос и стимулируют их рост. Кроме того, они оказывают восстанавливающее действие на длину. От масла волосы становятся блестящими, послушными и струящимися. За счет повышения упругости снижается ломкость и прекращается сечение.