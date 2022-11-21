 

Звезда “Могучих рейнджеров” Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой

21.11.2022, 12:03, Разное
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Следом за печальной новостью о смерти актрисы Никки Эйкокс, известной по сериалу “Сверхъестественное” последовала еще одна. На 50-м году жизни ушел из жизни Джейсон Дэвид Фрэнк. Актер и боец смешанных единоборств стал знаменитым после роли Томми Оливера (Зеленого Рейнджера) в оригинальном сериале “Могучие рейнджеры” (1993-1996).

Официальна причина смерти пока не называется. Однако по информации от нескольких инсайдеров, близких к актеру, мужчина свел счеты с жизнью. Причинами для такого решения, как утверждают источники нескольких изданий, в том числе TMZ и People, могли стать неудачи актера в попытках остаться лицом франшизы и его недавний развод с женой, а так же суицид его приемной дочери год назад.

Фрэнк дебютировал в любительском ММА в 2010 году, проведя четыре боя, в каждом из которых одержал победу. В профессиональном ММА Фрэнк провел один бой в августе 2010 года на турнире Cage Fighting: Pyro Combat 1, победив Хосе Васкеса.

У Фрэнка было четверо детей от двух браков. По данным сайта IMDB, перед смертью актер работал над фэнтези-экшном “Легенда белого дракона”.

Это не первый случай смерти в основном касте “Рейнджеров”: в 2001 году от серьезных повреждений трагически погибла коллега Фрэнка Тхюи Чанг.


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