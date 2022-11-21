Дибров отвернулся от семьи после операции: терпение лопнуло

Ведущий и актер Дмитрий Дибров женат на

бывшей фотомодели Полине Наградовой уже 13 лет. За годы совместной жизни пара

родила троих сыновей. Звездное семейство часто показывается на публике,

заставляя поклонников пристально рассматривать каждую мелочь в поведении

супругов.

Вот так недавний выход семьи на показ

детской одежды заставил поклонников заподозрить неладное. На совместной

фотографии Дмитрий Дибров отвернулся от супруги и смотрит в противоположном

направлении. Кажется, будто терпение мужчины уже лопнуло из-за внимания камер и он просто хочет уйти. Другие зрители посчитали, что под

ослепительной улыбкой телеведущего кроется усталость и желание поскорее

оказаться дома.

Неравнодушие подписчики оставили Полине Дибровой пожелания

семейного счастья и здоровья. Напомним, что молодая супруга недавно решилась

на коррекцию груди. После операции жена Дмитрия Диброва жаловалась на сильные

боли, но сейчас ей стало уже лучше.

Пока никаких комментариев о личной жизни семья Дибровых не дает, поклонники надеются на благополучие пары. А если после 13 лет брака супруги захотят сменить обстановку — можно отправиться в совместное путешествие. Туроператор рассказала Пятому каналу, что зима 2022-2023 года — отличное время для поездок по стране и зарубеж.