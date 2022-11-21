Володин призвал отдать Зеленского под трибунал
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Политик обратил внимание, что главы стран Евросоюза до сих пор не осудили это преступление.
Володин напомнил, что такое же молчание они хранили в 30-е годы прошлого века. Это привело к созданию и возвышению гитлеровской Германии, а затем ко Второй мировой войне, отметил спикер.
По словам Володина, сотрудничающие с киевским режимом страны должны осознавать, что поддерживают нацистское государство.
“Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом”, – подчеркнул спикер.
Ранее Володин предупредил Запад об ответственности за поддержку украинского нацизма.
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