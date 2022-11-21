Володин призвал отдать Зеленского под трибунал

Политик обратил внимание, что главы стран Евросоюза до сих пор не осудили это преступление.

Володин напомнил, что такое же молчание они хранили в 30-е годы прошлого века. Это привело к созданию и возвышению гитлеровской Германии, а затем ко Второй мировой войне, отметил спикер.

По словам Володина, сотрудничающие с киевским режимом страны должны осознавать, что поддерживают нацистское государство.

“Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом”, – подчеркнул спикер.

Ранее Володин предупредил Запад об ответственности за поддержку украинского нацизма.