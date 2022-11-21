Без штукартурки на лице – Личное мнение

Меня давно раздражает яркий макияж на улице. На сцене, когда ты в перьях или в трагической роли, я это ещё могу понять. Но — в жизни?

Для чего это нужно? Ведь все же видят, что на вас — толстый слой штукатурки!



Фото: istockphoto.com

И сами вы как себя под этим всем ощущаете? Лицо под этим всем не отваливается к концу дня?

Нет, зачем это делают, я понимаю. Без этой штукатурки ведь все увидят, какая вы есть.

А это, к сожалению, зрелище часто не для слабонервных. Кожа-то в чёрных точках, а то и в прыщах, что выглядит не здорово, даже порой грязно и, конечно же, некрасиво.

Наслаивать на свою бедную кожу все эти пигменты на силиконовой основе — не выход. Нужно, наоборот, максимально убрать всё лишнее. Очищение и пилинг!

Скрабы не подходят. Туда же — энзимные пудры. Любое механическое отшелушивание «расселит» прыщи по большей площади, даст повод для воспалений.

Кислотные пилинги? Далеко не для всех. Чувствительной, сухой, реактивной коже станет хуже. Плюс, из-за ультрафиолета рискуете получить лицо в леопардовых пятнах, даже зимой.

Адекватный выход — ультразвуковая чистка. Ультразвук не травмирует кожу, не воздействует на неё агрессивными химическими веществами. Поэтому УЗ-чистка подходит даже супер-чувствительным дамам, кому нельзя ни кислоты, ни тем более абразивные скрабы.

Но подождите.

Пока вы не побежали на маркетплейсы и не потратили какое-то количество тыщ на лопатку с мигающими лампочками, послушайте меня.

Аппарат для УЗ-чистки и пилинга надо выбирать грамотно.

Я уже рассказывала, почему многим салонным процедурам для лица предпочитаю японские гаджеты YA-MAN — профессиональные и дающие результат. И УЗ-пилинг — не исключение. Среди сотни домашних приборов, которые друг от друга отличаются только цветом и ценой, их Circle Peeling Pro — жемчужина.

Как и все гаджеты у YA-MAN — максимум результата за минимум времени.

Пользуетесь им всего 5-10 минут раз-два раза в неделю. Этого хватит для серьёзного воздействия на кожу сразу в трёх режимах:

• Собственно, ультразвуковая чистка и пилинг.

Частота колебаний тут 90’000 в секунду (90 кГц), что для средних домашних УЗ-аппаратов — недостижимая цифра, у них обычно от силы 25-30 кГц.

Что это даёт? Профессиональные скорость и эффект. Не надо полчаса возюкать по лицу аппаратом. Пары минут в этом режиме достаточно, чтобы убрать все ороговевшие клетки, грязь, остатки макияжа и лишнее сало. Сбросили эту старую шкуру, под ней — новая, более гладкая и молодая кожа.

• Следом идёт глубокое очищение.

Circle Peeling Pro убирает всю пакость не только с поверхности кожи. Ультразвук такой мощности в сочетании с ионизацией буквально выталкивает из пор сальные пробки, чёрные точки и прочие археологические отложения. А чистые поры — это отсутствие питательной среды для прыщей и комедонов.

• Сужение пор и тонус кожи.

Наносите любимую сыворотку или лосьон, и ещё 2 минуты водите по массажным линиям. Под ионизирующим воздействием аппарата молекулы активных веществ проникают глубже в кожу. Если проще, ваша косметика работает на все деньги.

И ещё один плюс такого мощного аппарата — он может даже во время чистки омолаживать лицо. Вибрации ультразвука отлично активируют микроциркуляцию и обменные процессы в клетках кожи, заставляют их бодрее вырабатывать коллаген.

Может, поэтому японки в 70 выглядят на 45, а в 45 на 30, что гаджеты YA-MAN скупают миллионами каждый год?

Отдельный плюс аппарата — круглая чистящая головка. У 99% подобных аппаратов насадка — просто плоский скребок, который чисто механически счищает с лица все ненужное. Примерно так же аккуратно и бережно, как дворник гребёт снег лопатой.

YA-MAN придумали насадку, которая не пропустит ни один участок и не травмирует кожу. Плюс все загрязнения, которые аппарат вытянул из кожи, не размазываются по лицу, а накапливаются внутри этой головки.

За счёт такого подхода локализуются и быстрее проходят воспаления. Итог — обновлённая чистая упругая кожа и постепенное осветление пигментации. Просто сравните фото из-под электронного микроскопа.

Вместо вспаханного огорода с кратерами пор и жирным блеском, или вместо тусклой дряблой высохшей змеиной шкурки, аппарат в любом случае оставляет за собой гладкую упругую кожу с незаметными порами и здоровым сиянием.

Его обычная цена — 21’780 рублей. На первый взгляд — недёшево, но на второй и все последующие — самая выгодная покупка, как всегда с гаджетами YA-MAN.

Circle Peeling Pro стоит как 7 процедур УЗ-чистки у косметолога. При этом знающие косметологи часто его же и используют! Он даёт результат на уровне самых профессиональных аппаратов, только в вашей собственной ванной. И хватит его не на 7 раз, а на 777. Японской сборки прибор с ёмким аккумулятором. Не подводит и не ломается.

А сейчас на него акционная цена, вместо 21’780 можно купить за 16’499 рублей. Я бы не щёлкала клювом, а то будете потом сокрушаться, что не успели, как с их RF-лифтингом уже было.

Или предпочитаете тратить на штукатурку и начинать утро с малярных работ?

Реклама. ИП Маханькова Н.И.

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