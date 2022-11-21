 

Пьянство, разврат и наркотики – сборные Эквадора и Нидерландов досрочно покидают ЧМ по футболу

21.11.2022, 11:33, Разное
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Первый скандал разгорелся на стартовавшем в Катаре чемпионате мира по футболу.

Турнир покинут сразу две сборные – Эквадора и Нидерландов. Причиной этого стало нарушение футболистами местного законодательства – во время рейда полиция обнаружила на базах команд алкоголь и наркотики, а два игрока из Нидерландов были уличены в интимной близости.

Все футболисты, замешанные в противоправных действиях, будут депортированы из страны с пятилетним запретом на въезд и пожизненным на выступления в национальном чемпионате Катара.

– Нам очень жаль, что очень сильные игроки и очень сильные команды покидают чемпионат, но перед началом турнира все были предупреждены об особенностях катарского законодательства, – отметил глава оргкомитета Мустафа Аль-Нахайян. – Все участники соревнований подписали документ об ответственности за нарушения. Закон суров, но это закон.

В связи с дисквалификацией двух команд будут внесены изменения и в дальнейшее расписание соревнований. В группе А состоится только одна игра между сборными Катара и Сенегала, по её результатам определится победитель группы, при этом обе команды выйдут в 1/8 финала.

Сборная Эквадора сыграла на чемпионате мира один матч, в котором победила команду хозяев соревнований со счётом 2:0, команда Нидерландов не провела ни одной встречи на полях Катара.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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