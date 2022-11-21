Падающие звезды криптовалют

Что происходит в мире виртуальных денег, стоит ли надеяться на биткоин и играть на криптобиржах, как вообще все это устроено. Рассказывает эксперт.

Интрига криптовалютного рынка продолжает закручиваться — в прямом и переносном смысле этого слова. Банк РФ обещает нам в ближайшие годы внедрение «цифрового рубля». Депутаты Государственной думы вносят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предполагающие разрешение майнинга крпитвалюты и одновременного запрета ее оборота на территории РФ. И в то же время капитализация мирового рынка криптовалют падает едва ли не на четверть, на фоне известия о банкротстве FTX — одной из крупнейших криптобирж. И что прикажете нам всем думать о происходящем?

Не вырубить топором

Напомним, что изначальная философия, лежащая в основе создания цифровой расчетной единицы на основе технологии распределенных реестров, известных читателю под магическим словом «блокчейн», — это децентрализованная электронная система, одновременно работающая на очень большом количестве компьютеров, случайно распределенных по всему миру, связывающихся друг с другом через сеть Интернет, не поддающихся какому-либо единому внешнему управлению. Выключение или даже физическое уничтожение значительного количества таких компьютеров (узлов сети) не подвергнет систему риску — она продолжит работу и будет способна обрасти вновь подключившимися узлами.

При этом система надежно сохранит данные, ей доверенные. Это принципиальная особенность блокчейнов: что написано пером, не вырубить топором. Впрочем, есть и минус: что написано пером, видно всем участникам. И мы к этому еще вернемся.

Что же такого ценного можно хранить внутри подобной системы? Одно из самых очевидных применений — это беспристрастная и надежная фиксация некоторых двусторонних отношений, например взаиморасчетов. Для этого в системе обычно существуют электронные кошельки — аналог привычного банковского счета, и истории транзакций — то есть количественных обменов между кошельками.

Перемещаемые между кошельками ценности называют цифровыми монетами, или токенами. Разумеется, перемещать можно не только целые числа, но и дробные, причем не ограниченные двумя разрядами после запятой — многие блокчейны великолепно умеют отправлять микротранзакции.

Что же, спросите вы, и это всё? Да, хотя блокчейн-системы умеют много больше, но часто это всё. И этого более чем достаточно, например, чтобы выстроить надежную финансовую систему, независимую от традиционных регуляторов мирового валютного рынка. Но зачем нужна независимость?

В тайне от «Большого брата»

Отсутствие технической возможности контроля правительств над децентрализованными цифровыми активами, наиболее известным представителем которых является биткоин (BTC), открывает не только неограниченные возможности миграции капиталов по миру, но прежде всего саму сохранность этих капиталов.

Степень сохранности ваших вкладов в банковской системе какой-либо страны может зависеть от решений государственных органов. Иными словами, вы не в полной мере владеете собственным состоянием. И речь может идти не только о физических и юридических лицах, но порой и о золотовалютных резервах центральных банков.

В отличие от подконтрольных третьим лицам банковских счетов математически доказанная надежность зашифрованной (отсюда и берется приставка «крипто») системы в совокупности с огромным количеством задействованных компьютеров чисто технически не позволяет ни одному правительству в мире изъять или отменить ваши накопления, переведенные в криптовалюту, а также повлиять на совершаемые операции.

Собственно, именно эти свойства защищенных от правительственного вмешательства цифровых активов и сделали их популярными, придав реальный биржевой вес этим на первый взгляд ничем не обеспеченным «валютам»: специально берем термин в кавычки, поскольку криптовалюты, обладая рядом признаков отдельных валют, не являются общепринятыми денежными единицами мировой финансовой системы (фиатными деньгами). И все же пусть опосредованно, но частью мировой финансовой системы криптовалютам стать удалось — при посредничестве специализированных электронных бирж.

Место встречи «криптоденег» с «настоящими» Фото: AP / TASS

Биржи стали мостиком от нашего привычного денежного мира с его многообразием национальных и межнациональных валют к облаку цифровых накоплений и расчетов. Но те же криптобиржи являются и его ахиллесовой пятой — хотя распределенную по мировому электронному облаку «цифру» нельзя подвергнуть санкциям, но можно ввести правила в отношении бирж, и вот они уже сами начинают ограничивать своих пользователей по принадлежности к определенным юрисдикциям или даже по спискам, полученным от традиционных регуляторов.

Кроме всего прочего, биржи оказались зависимы от проектов-пузырей, а иногда и сами подвержены мошенничеству, или, как говорят в сообществе, скаму. В начале ноября аналитики Coindesk, одного из крупнейших порталов отрасли, провели расследование, в ходе которого было обнаружено, что значительное число активов, контролируемых биржей FTX, оказалось сосредоточено в токенах FTT, выпущенных аффилированной компанией, вместо надежных независимых активов, которыми полагалось бы страховать вклады пользователей.

Ранее мы говорили о публичности блокчейна сторонним наблюдателям — написанное пером видно всем участникам. И общественный контроль сработал — рынок забил тревогу, часть средств была заблокирована эмитентами стейблкойна (некий аналог резервной валюты в криптоотрасли), немедленно отреагировали традиционные регуляторы — в частности, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заблокировала активы биржи в пространстве мировых фиатных валют, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала охоту за топ-менеджером компании, одна из ведущих криптобирж Binance отказалась поглощать терпящую бедствие FTX (что, безусловно, сняло бы остроту проблемы).

Но увы, значительный объем средств пользователей был уже потрачен. Разразившийся скандал размером более чем в $8 млрд резко снизил доверие ко всему рынку цифровых токенов, за редким исключением немногочисленных и малоизвестных широкой публике проектов, находящихся на подъеме.

Биткоин, великий и ужасный

Здесь надо сказать пару слов о том, от чего зависит капитализация рынка криптовалют, и начнем мы с его самого старшего и самого главного участника — биткоина. Курс биткоина полностью зависит от единственного фактора — от его инвесторов. Пока к этой монете есть доверие, пока общий мировой финансовый рынок на подъеме (что означает избыток инвесторов) — есть высокие ожидания и рост курса.

Криптовалютный мир — это самый быстрый финансовый рынок, лишенный множества ограничений традиционных инструментов; эта свобода делает привлекательной саму идею заработка в «цифровом пространстве».

Как только традиционный финансовый рынок погружается в рецессию, количество свободных фиатных средств, направляемых в криптоэкономику, падает, ухудшаются настроения инвесторов, начинается распродажа, курс скатывается к мрачным значениям. В течение нескольких последних месяцев многие аналитики заметили сильные корреляции движения курсов NASDAQ и биткоина.

NASDAQ — это биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологических компаний, — по сути, этот индикатор показывает температуру хай-тек-отрасли. Разумно предположить, что экспериментальные цифровые деньги являются «гребнем волны» всего направления хай-тек; но экспериментальность «денег» накладывает и особые ограничения — в частности, куда бо́льшую зависимость от паники.

Кошельки и деньги

Ясно, что настроения инвесторов падают с каждым крупным скандалом, будь то крушение перспективного масштабного криптопроекта или — тем более — проблемы с биржей. Мы говорили, биржа — это мост из виртуального цифрового пространства в мир традиционных денег. И когда такие мосты горят, смысл работать с изолированным цифровым островком свободы стремительно тает.

Падение каждого очередного бастиона эхом отражается на всей криптовалютной отрасли, даже в тех ее уголках, которые никоим образом с данной биржей не пересекались.

ромкий скандал последних дней с биржей FTX в очередной раз обнажил неприятную родовую черту молодой цифровой вселенной. Предельный либерализм, царящий в отношениях участников рынка, ограниченный лишь техникой выполнения обменных операций, оказывается, не способен защитить потребителя, передавшего цифровой актив со своего личного кошелька в кошелек биржи (пусть это и было публично записано на «счет» бывшего владельца).

Биржа, пообещав своему клиенту «тайну вклада» и «надежность цифровых хранилищ», не может, а иногда и не хочет, чтобы «счет» клиента был реально пополнен в результате серии обменов токенов друг на друга, а средства с прибылью выведены обратно в личный кошелек пользователя.

Кроме того, биржа не хочет, чтобы в реальном мире ее оштрафовал вполне реальный регулятор. Так что с тайной вклада тоже никак.

Получается, единственный действительно надежный инструмент — это личный кошелек, на котором пользователь может хранить монетки-токены и лично осуществлять из него необходимые переводы.

Фото: AP / TASS

Здесь надо сделать важное замечание: если у вас есть интересные монетки, скажем, пять золотых, придется постараться, чтобы они не стали добычей каких-нибудь лисы Алисы и кота Базилио (напрашивающийся пассаж про Денежное дерево и Страну дураков, с вашего разрешения, я опущу, хотя к нашей теме криптопроектов, увы, это имеет самое непосредственное отношение).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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