Министр обороны США предупредил, что конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт может способствовать распространению ядерного оружия в мире, так как некоторые страны могут усмотреть в нём «лицензию на собственную охоту», передаёт The Hill. Так, Остин указал на последствия конфликта для Тайваньского пролива, где Китай, по его словам, предпринимает «всё более провокационные» действия.



АР

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что российская спецоперация на Украине может привести к «опасной спирали распространения ядерного оружия» в странах по всему миру, пишет The Hill.

Министр заявил, что действия РФ на Украине являются «анонсом возможного мира тирании и потрясений, в котором никто из нас не хочет жить». Он также назвал их «приглашением во всё более небезопасный мир, который преследует тень распространения ядерного оружия».

«Потому что единомышленники Путина — автократы — следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия даёт им лицензию на собственную охоту», — добавил Остин на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, Канада.

В частности, американский политик указал на последствия украинского конфликта для Тайваньского пролива, где Китай предпринимает «всё более провокационные» военные действия.

Как напоминает издание, в октябре госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай, похоже, стремится к объединению с Тайванем «намного быстрее», чем ожидалось. А президент Джо Байден отметил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

На выступлении в Канаде в субботу Остин также заявил, что РФ обратилась к Ирану и Северной Корее за помощью в спецоперации на Украине, о чём свидетельствуют найденные в стране беспилотники иранского производства. По его словам, столь «безответственное» поведение Тегерана и Пхеньяна «вызывает серьёзную озабоченность» у союзников и партнёров Вашингтона на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.