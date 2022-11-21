«Крайне глупый автогол» — Зеленский ещё поплатитcя за свои слова о российских ракетах в Польше

Поспешные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ виновата в недавнем ракетном ударе по Польше, вызвали недоумение у его западных союзников, пишет Focus. Ещё большее недоверие к нему возникло после того, как он продолжил настаивать на этой версии, хотя эксперты НАТО по безопасности её опровергли. «Очевидно, что Киев пытается втянуть альянс в боевые действия в качестве прямого участника», — пишут немецкие СМИ.



AP

Недавно возникла вполне реальная угроза начала третьей мировой войны, когда неизвестная ракета упала на территории Польши, убив двух фермеров, пишет Focus. Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские политики утверждали, что это российский снаряд, но после расследований, проведённых экспертами НАТО по безопасности, выяснилось, что речь шла о выстреле из системы ПВО С-300, принадлежащей украинской армии.

Президенты США и Польши поддержали эту версию, но Зеленский отказался признавать, что ошибся, назвав этот ракетный удар «посланием РФ саммиту G20». И за эти слова он «ещё поплатится», считает немецкое издание. Ведь дело могло дойти до применения 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, что имело бы фатальные последствия. Даже некоторые украинские эксперты отметили, что президент занимается «алармизмом» и ведёт себя крайне эмоционально. В отличие же от него Польша и другие западные союзники с самого начала сохраняли спокойствие. После атаки Варшава приняла решение оценить основания для задействования 4-й статьи Североатлантического договора, но практически сразу отменила его.

Заявление Зеленского о российских ракетах стало «настоящей находкой» для России, продолжает издание. В российских СМИ написали, что мир теперь увидел, «как Зеленский лжёт и пытается втянуть планету в третью мировую войну». Но схожую оценку словам президента Украины дали и немецкие журналисты. «Очевидно, что Киев пытается втянуть альянс в боевые действия в качестве прямого участника», — написал Томас Дудек в своей статье в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В автоголах никогда нет нужды. Но то, что Зеленский и другие представители украинского правительства продолжают настаивать на том, что упавшие на Польшу ракеты запустила Россия, просто крайне глупый автогол», — недоумевает Дудек. При этом в сложившихся обстоятельствах Киев должен быть очень осторожен с обвинениями. Особенно если результаты расследований ещё неизвестны. У союзников такое поведение, какое продемонстрировал Зеленский, доверия точно не вызовет.

Сейчас украинские представители уже прибыли в Польшу, и им разрешили изучить место падения ракеты, но до активного участия в расследовании не допустили. Тем временем в самой Варшаве забеспокоились. «Впервые дружба дала трещину: поляки разочарованы в Зеленском и хотят, чтобы он сознался», — сообщают СМИ. Но украинский президент так и не взял своих слов обратно, заключает Focus.