 

В 47 лет умерла звезда сериала “Сверхъестественное” Никки Эйкокс

21.11.2022, 10:40, Разное
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Американская актриса Ники Эйкокс, наиболее известная по роли Мэг Мастерс в сериале “Сверхъестественное”, скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщили издания People и Daily Mail. 

Все началось два года назад: в 2020 году актриса обратилась к врачу, подумав, что ее недомогание связно с СOVID-19. Но врачи поставили ей совсем другой, крайне неутешительный диагноз.

Я очень заболела, думая, что у меня был COVID-19 в январе и феврале. Что ж, все пришло в норму. Я попал в больницу с диагнозом лейкемия, — сообщила тогда Никки в своем блоге в социальных сетях. 

Айкокс сказала, что будет бороться с недугом: прошла несколько курсов химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток.

Популярность Никки Эйкокс пришлась на 1990-е и 2000-е годы, и она известна по сериалам “Закон и порядок”, “Секретные материалы” и “Элли МакБил”. Последней ее работой стал фильм “Мертвые в кампусе” 2014 года. Согласно IMDB, Эйкокс появилась в первом и четвертом сезонах “Сверхъестественного”. Помимо прочего, Эйкокс сыграла Силь в телесериале “Темный ангел”, болельщицу Минкси Хэйз в фильме ужасов “Джиперс Криперс 2” и Стеллу Весси в драмеди “Эд”. В телесериале “Мыслить как преступник” она исполнила роль социопатки Эмбер Канардо, а с 2009 года по 2010 год играла Джейми Аллен, одну из главных героев, в телесериале TNT “Под прикрытием”.

Как сложилась судьба и карьера некоторых других актеров из популярного мистического сериала, читайте в нашем материале.


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