Редкое фото: Ричард Гир с женой и трехлетним сыном Александром на прогулке

Супруга Ричарда Гира, в отличие от своего звездного супруга, активно ведет свой аккаунт в социальных сетях и время от времени делится с подписчиками не только собственными, но и семейными кадрами. Так, в эти выходные Алехандра поделилась семейной солнечной фотографией. На ней изображены она, Ричард и их старший общий сын Александр, которому в феврале исполнится четыре года, правда, только в виде теней от мягкого осеннего солнца. Мальчик идет сквозь арочный проем в доме в свитере молочного оттенка, бежевых штанишках и зеленых резиновых сапогах.

Папа, мама и Александр, – подписала Сильва милый кадр.

Напомним, что для Ричарда Гира брак с Алехандрой – третий. С испанской публицисткой Ричард познакомился в 2014 году на кинофестивале через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новых отношений. Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале “Таормина”. К слову, тогда выйти в свет с Алехандрой Ричард не решился и оставил их отношения в секрете.

Сильва – дочь бывшего вице-президента футбольного клуба “Реал Мадрид”. Несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, Ричард и Алехандра быстро сблизились. В феврале 2019-го на свет появился их общий первенец – Александр. Спустя несколько месяцев после рождения Александра девушка снова забеременела. И в апреле 2020 года у пары родился еще один сын. У Гира также есть 22-летний сын Гомер, а у его жены – 8-летний сын Альберт.

В январе 2022 года семейство переехало в новый дом с Северном Салеме. Особняк из красного кирпича с жилой площадью почти в 3000 квадратных метров обошелся 72-летнему актеру в 9,8 миллиона долларов. Для Гира, чье состояние оценивается в 120 миллионов долларов, это не самая большая покупка. Но обустройство нового жилища и прилегающих к нему 35 акров земли наверняка потребует немалых затрат. Актер пересмотрел всю недвижимость и выставил на продажу свою роскошную резиденцию Паунд-Ридж, в которой прожил более 20 лет.