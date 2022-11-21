Захапал миллионы: Зверски нападающий на женщин Киркоров сделал нищенкой Бузову

Что бы не происходило в мире, новогодние корпоративы никто не отменял. Для россиян это способ хорошо отдохнуть. К тому же Госдума, по данным “Радио 1”, рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря. А для звезд – это возможность заработать. Журналисты узнали, сколько с частных выступлений под праздничных бой курантов получат Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Самый большой гонорар у поп-короля российской эстрады. За исполнение песен в новогоднюю ночь он требует от 3,5 до 4,5 миллионов рублей. Видимо, недавние скандалы с его участием не повлияли на работу. Напомним, артист угодил под волну негатива из-за зверского нападения на женщин – словесного, конечно: сначала публично унизил Наргиз Закирову, а потом Викторию Боню.

Ольга Бузова, у которой целая армия фанатов и гора рабочих контрактов, в сравнении с коллегой зарабатывает копейки. За свое выступление она просит от 1,5 до 2,5 миллионов. Получается, что Филипп Киркоров баснословными гонорарами, можно сказать, сделал ее нищенкой, захапав себе миллионы.

Вместе с тем, стало известно, что в этом году на телевидении выйдет “Голубой огонек”. Однако этому рады не все: Вадим Цыганов уж точно. Как пишет сайт “Вести Подмосковья”, он заявил, что “гламурное телевидение” с Ольгой Бузовой, Филиппом Киркоровым и другими артистами, которые вызывают отторжение, пора закрывать.