 

Одиночество до и после смерти: могила Гаркалина превратилась в груду мусора

21.11.2022, 10:35, Разное
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Любимец публики, один из ярчайших актеров отечественного кино, театральный педагог, профессор ГИТИСа – все это Валерий Гаркалин. Народного артиста России не стало год назад. Он ушел из жизни, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции, проведя последние дни в полном одиночестве.

Мало кто знает, что 67-летний актер театра и кино очень боялся заболеть именно ковидом, поэтому выбрал для себя жизнь затворника. Во время пандемии он старался вообще не покидать пределы собственного дома. Но увы, судьба сыграла со звездной фильма “Ширли-мырли” злую шутку.

Валерий Гаркалин заразился и на полтора месяца загремел в реанимацию. Все попытки врачей спасти артиста оказались тщетными – ИВЛ и ЭКМО не помогли пораженным легким. Любимый миллионами зрителями актер ушел 20 ноября 2021 года, когда рядом были лишь погруженные в работу медики.

Одиночество настигло его и после смерти. Прошел год и могли кинозвезды превратилась в груду мусора. Эксклюзивные кадры, снятые на Миусском кладбище на севере Москвы, показал Пятый канал.

На них видно, что могилу Народного артиста РФ занесло снегом. Крест повален, оградка отсутствует вовсе. О покойнике говорит лишь табличка с именем Валерия Гаркалина, на которой не видно дату смерти. На надгробии небрежно разбросаны цветы. Видимо, привести участок в нормальное состояние некому.


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