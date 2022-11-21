 

Игоря Стрелкова пригласили сыграть главную роль в ремейке фильма «Хочу в тюрьму»

21.11.2022, 9:33, Разное
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Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков получил приглашение от режиссера Тиграна Кеосаяна принять участие в съёмках ремейка комедии 1998 года «Хочу в тюрьму».

Война в УкраинеКак заявили создатели фильма, к работе над картиной они планируют приступить уже в ближайшие месяцы, а главные роли в ней сыграют непрофессиональные актёры.

– Мы долго думали, кто мог бы стать новым Семёном Лямкиным – простым русским мужиком, который под влиянием обстоятельств попал в голландскую тюрьму. Выбор пал на Игоря Ивановича, у него просто идеальный архетип для этой роли, – рассказал Кеосаян.

По замыслу авторов, ремейк будет максимально приближен к оригиналу – москвич Семён Лямкин вынужден срочно уехать из России в Нидерланды из-за конфликта с преступниками. Попав заграницу, герой пытается совершить незначительное преступление, чтобы попасть в голландскую тюрьму.

На проект Фонд кино выделил грант в размере 250 млн рублей, съёмки картины пройдут в Крыму, Магаданской и Калининградской областях. Сам Стрелков пока не прокомментировал предложение, но, по информации РБК, он будет готов приступить к работе не раньше февраля 2023 года.

– Сейчас Игорь весь в работе, но месяца через три должен освободиться. Я разговаривал с ним, в целом, он не против попробовать себя в качестве актёра, – заявил источник издания из окружения Стрелкова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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