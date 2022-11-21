Человек с мобильным телефоном на фото 1943 года

В соцсетях стала вирусной фотография, сделанная в 1943 году, на которой виден человек “разговаривающий по мобильному телефону”.

Журналисты выяснили, что это фото в самом деле было сделано в 1943 году, в Рейкьявике, Исландия. На нем изображены солдаты США, но этот человек в белом плаще определенно не является солдатом и явно отличается от других людей на фото.

Мужчина держит какой-то предмет в руке, поднеся его к уху таким же образом, как это делают владельцы мобильных телефонов. И он с открытым ртом, то есть, видимо, сфотографирован в момент разговора. А рядом с ним нет никого, с кем бы он мог разговаривать, никто не смотрит в его сторону.

Пользователи соцсетей быстро пришли к выводу, что на фото путешественник во времени, который не ожидал, что его начнут снимать.

– Он стоит один, на нем иной головной убор, чем у других, и другой шарф, и он ведет себя так, как мы бы делали сегодня, разговаривая по мобильному, – пишет Кристиан Хоффманн, который первым выложил этот снимок в исландской группе Фейсбук.

Скептики же считают, что мужчина на фото возможно просто проверял свои часы на руке или решил почесать ухо прямо в момент работы фотографа. Однако в руке мужчины определенно есть какой-то прямоугольный плоский предмет. И если это не смартфон, то что же это такое?