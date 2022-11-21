 

Человек с мобильным телефоном на фото 1943 года

21.11.2022, 6:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В соцсетях стала вирусной фотография, сделанная в 1943 году, на которой виден человек “разговаривающий по мобильному телефону”.

Журналисты выяснили, что это фото в самом деле было сделано в 1943 году, в Рейкьявике, Исландия. На нем изображены солдаты США, но этот человек в белом плаще определенно не является солдатом и явно отличается от других людей на фото.

Мужчина держит какой-то предмет в руке, поднеся его к уху таким же образом, как это делают владельцы мобильных телефонов. И он с открытым ртом, то есть, видимо, сфотографирован в момент разговора. А рядом с ним нет никого, с кем бы он мог разговаривать, никто не смотрит в его сторону.

Пользователи соцсетей быстро пришли к выводу, что на фото путешественник во времени, который не ожидал, что его начнут снимать.

– Он стоит один, на нем иной головной убор, чем у других, и другой шарф, и он ведет себя так, как мы бы делали сегодня, разговаривая по мобильному, – пишет Кристиан Хоффманн, который первым выложил этот снимок в исландской группе Фейсбук.

Скептики же считают, что мужчина на фото возможно просто проверял свои часы на руке или решил почесать ухо прямо в момент работы фотографа. Однако в руке мужчины определенно есть какой-то прямоугольный плоский предмет. И если это не смартфон, то что же это такое?


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04.21 / Простолюдинка, француженка, юрист: что известно о невесте принца Люксембурга Луи

20.07.22 / Полный отказ от российского газа приведёт к рецессии в некоторых европейских странах

02.04.21 / Княгиня Монако Шарлен показала, как они с князем Альбером и детьми готовятся к Пасхе

12.09.22 / Такая корона нужна самому!

17.09.21 / Экономим воду и быстро чистим. Как приготовить яйца без воды

25.09.22 / Осенне-зимнее платье 2022-2023: тренды с подиумов для повседневного стиля

04.08.22 / Мнение: Корса – герой России

25.01.21 / СМИ запретят называть Алексея Навального по фамилии

20.10.20 / Генерал Кин предупреждает, что после того, как Министерство юстиции арестовало китайских «шпионов», Китай угрожает задерживать ни в чем не повинных американцев

15.08.22 / Какие квартиры нельзя брать в ипотеку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика