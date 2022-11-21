CША подталкивают Киев к переговорам с Москвой

США отрицают всякое давление на Киев, но при этом призывают его пойти на переговоры с Москвой, пишет Ouest-France. В частности, генерал Марк Милли сравнил нынешнюю ситуацию с временами Первой мировой войны, когда можно было в первый же год пойти на переговоры и тем самым избежать огромных жертв.



AP

США всё больше призывают Украину быть открытой к переговорам с Россией, пишет Ouest-France. Но пока Украина от этого отказывается, пишет автор статьи.

Так, генерал Марк Милли недавно открыто сказал, что Киев находится в хорошей позиции для того, чтобы начать переговоры. Он также отметил, что РФ укрепляется в Донбассе и линии столкновения становятся стабильнее. «Вероятность военной победы Украины, что она уберёт Россию со всей территории, включая Крым, вероятность, что это произойдёт в скором времени, не высока, говоря с военной точки зрения», — заявил Марк Милли.

Но при этом Белый дом настаивает, что только президент Украины Зеленский может дать старт мирным переговорам между Украиной и Россией, он должен решить, когда и при каких условиях это произойдёт. В Вашингтоне говорят, что не оказывают никакого давления на Киев, не подгоняют его. Однако, как отмечает автор статьи, недавно Зеленский дал понять, что больше они не требуют ухода Владимира Путина со своего поста для начала переговоров. По словам журналиста, такие перемены связаны как раз с давлением со стороны Вашингтона.

Кроме всего прочего, Марк Милли напомнил, что у Украины и без того большие потери на поле боя, а если она попробует вернуть себе границы, существовавшие до 2014 года, то количество погибших резко вырастет. Он сравнил ситуацию с временами Первой мировой войны: тогда за 1914 год погибли миллион человек, но стороны не стали вести мирные переговоры, хотя линия фронта стабилизировалась. В итоге четыре года спустя количество жертв дошло до 20 млн. «Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достигнуть мира, хватайтесь за неё», — заявил Милли.

Судя по этим комментариям, США, возможно, не хотели бы, чтобы Киев следовал своей цели вернуть все территории, утраченные с 2014 года. При этом это ещё и сигнал Владимиру Зеленскому, чьи заявления испытывают на прочность терпение некоторых союзников, пишет автор статьи. По словам экспертов, украинский президент говорит вещи, которые не очень-то нравятся его союзникам, а Белый дом хочет, чтобы единству мнений в трансатлантическом альянсе ничто не мешало, чтобы ситуация развивалась постепенно, пишет Ouest-France.