Мнение: Игра в шаги

Я так поняла, что «равный шаг» для большинства – полная абстракция.

Предлагаю самую простую игру.

Начинающий ветку пишет фразу диалога.

Любую. Это может быть шар, просто информация, предложение, запрос, даже скалка, любая фраза.

Остальным в подветках надо ответить точно таким же шагом, не больше, не меньше, ровно таким же

В жизни скалкой на скалку отвечать нельзя, шаром на шар тоже не всегда можно, вопросом на вопрос не желательно, но тут нам это не важно. Важно показать, что вы умеете измерять шаг и можете ответить шагом точно такого же размера и формата.

Попробуем?