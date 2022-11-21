Михайлов день: церковный праздник 21 ноября в честь архангела Михаила

Архангел Михаил получил статус Архистратига, так как возглавил армию небесных сил. Он считается предводителем тех, кто обладает Ангельскими чинами. Титулы делятся на три категории по степени важности: 1) Серафимы, Херувимы и Престолы, 2) Господства, Силы и Власти, 3) Начала, Архангелы и Ангелы. В честь обладателей таких чинов 21 ноября учрежден Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В упрощенном варианте церковный праздник называется Михайлов день.

История

В православном календаре памятная дата значится с начала четвертого века. По старому стилю церковный праздник отмечали в восьмой день месяца. Согласно религиозным текстам, именно на восьмой день после череды седмиц “придет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним”.

Что можно и что нельзя делать

21 ноября 2022 года верующие молятся архангелу Михаилу, просят его о покровительстве и заступничестве. Желательно посетить службу в церковный праздник или хотя бы прочитать акафист дома. Сегодня нельзя рубить, резать, шить и вышивать — острые предметы отложите на будущее. В Михайлов день порадуйте нищих и обездоленных: если не милостыней, так по крайней мере посильной помощью.

Обычаи предков

В прошлом Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был большим поводом для веселья верующих. В церковный праздник, который мы отмечаем сегодня, накрывали стол, в домах собирались гости, чтобы отведать яства. Хозяева подавали в Михайлов день свежую выпечку с медом, не скупились на угощения. Празднование могло длиться несколько дней — так люди готовились к строгому посту.