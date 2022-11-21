 

«Укрэнерго» предупредила жителей Украины о веерных отключениях электроэнергии по всей стране

21.11.2022, 0:50, Новости дня
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В понедельник во всех регионах Украины продолжатся плановые веерные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В Telegram компания сообщила, что отключения будут проводить с 00.00 до 24.00. Утверждается, что в субботу и воскресенье несмотря на резкое похолодание смогли смягчить ограничение. Указывается, что в понедельник не планируют проводить «дополнительные аварийные отключения».

При этом подчеркивается, что «Укрэнерго» не занимается отключением конкретных домов, улиц или городов. Компания «предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление», а в облэнерго уже разрабатывают графики почасовых отключений.

Напомним, руководитель кабмина Украины Денис Шмыгаль сказал, что в стране выведена из строя почти половина энергосистемы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что регион может столкнуться с длительным отключением электричества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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