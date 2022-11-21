«Укрэнерго» предупредила жителей Украины о веерных отключениях электроэнергии по всей стране
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В понедельник во всех регионах Украины продолжатся плановые веерные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В Telegram компания сообщила, что отключения будут проводить с 00.00 до 24.00. Утверждается, что в субботу и воскресенье несмотря на резкое похолодание смогли смягчить ограничение. Указывается, что в понедельник не планируют проводить «дополнительные аварийные отключения».
При этом подчеркивается, что «Укрэнерго» не занимается отключением конкретных домов, улиц или городов. Компания «предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление», а в облэнерго уже разрабатывают графики почасовых отключений.
Напомним, руководитель кабмина Украины Денис Шмыгаль сказал, что в стране выведена из строя почти половина энергосистемы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что регион может столкнуться с длительным отключением электричества.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет