«Укрэнерго» предупредила жителей Украины о веерных отключениях электроэнергии по всей стране

В понедельник во всех регионах Украины продолжатся плановые веерные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В Telegram компания сообщила, что отключения будут проводить с 00.00 до 24.00. Утверждается, что в субботу и воскресенье несмотря на резкое похолодание смогли смягчить ограничение. Указывается, что в понедельник не планируют проводить «дополнительные аварийные отключения».

При этом подчеркивается, что «Укрэнерго» не занимается отключением конкретных домов, улиц или городов. Компания «предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление», а в облэнерго уже разрабатывают графики почасовых отключений.

Напомним, руководитель кабмина Украины Денис Шмыгаль сказал, что в стране выведена из строя почти половина энергосистемы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что регион может столкнуться с длительным отключением электричества.

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