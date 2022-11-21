 

Лидер республиканцев в Палате представителей США Маккарти похвастался остановкой повестки Байдена

21.11.2022, 0:50, Новости дня
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Республиканская партия остановила повестку американского президента Джо Байдена в Палате представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

Маккарти сказал, что перед республиканцами стояли три задачи: «остановить повестку Байдена», получить контроль над Палатой представителей и отобрать у демократки Нэнси Пелоси пост спикера. По его словам, «уникальная вещь» заключается в том, что удалось добиться всех поставленных целей. При этом Маккарти признал, что республиканцы хотели бы добиться на выборах более весомого большинства в нижней палате, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Маккарти заявил, что создаст спецкомитет по Китаю, когда займет кресло спикера нижней палаты Конгресса США. «Мы остановим это государство в США. Китай является страной номер один что касается кражи интеллектуальной собственности», – сообщил он, добавив, что республиканцы не позволят «Китаю делать, что он делает с Америкой» при попустительстве Белого дома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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