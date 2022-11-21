Мнение: Здравый смысл победил

Что ж, справедливость восторжествовала хотя бы в одном случае: Трампу восстановили аккаунт в Твиттере. Новый владелец Твиттера Маск провел голосование среди пользователей «Надо ли восстановить аккаунт Трампу» (решением руководства сети два года назад он был «удален навсегда») – и пользователи проголосовали «за». На момент удаления у аккаунта Трампа было 83 млн. подписчиков – то есть сеть хладнокровно плюнула в рожу не только действующему на тот момент президенту США, но и каждому из этих 83 миллионов. То был, безусловно, феноменальное по отмороженности решение, истинно шариковское – «как захотим, так и сделаем!» И вот – облом.

Мне нравятся такие вещи – когда ничтожные функционеры, вообразившие себя хозяевами мира и творящие произвол, получают резкий отлуп от реальности. Такое было и у нас – когда сначала Путин под совершенно идиотским предлогом отменил выборы губернаторов «навсегда», а потом еще Медведев, ставший президентом РФ, в 2009 году на вопрос про возврат выборов губернаторов ответил, что «в ближайшие сто лет это в России вряд ли возможно». Однако в 2011-12 гг. почва малость зашевелилась у них под ногами – и поди ж ты, уже весной 2012 года выборы губернаторов были в РФ восстановлены. Сто лет в данном случае пролетели быстро.

Другое дело, что войти в одну и ту же воду как правило не удается. Испортить легко, восстановить «как прежде» гораздо труднее. Восстановление выборов губернаторов в России было обставлено настолько издевательскими условиями, что в России их, можно считать, до сих пор в полной мере и нет. И с восстановлением аккаунта Трампа всё непросто – Трамп уже заявил, что не собирается возвращаться в сеть, которая с ним так поступила.

Но все равно: хотя бы символически вернуться к здравому смыслу – уже дорогого стоит.