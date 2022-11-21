Продумывает свои образы и переодевается в течение дня: жена Сергея Жигунова дома всегда выглядит идеально

В 2021 году актер и продюсер Сергей Жигунов вступил в официальный брак с Викторией Ворожбит, которая является журналисткой. Ранее в прессе историях их отношений освещалась довольно широко. Это связано с двумя причинами. Первая – то, что Жигунов ушел к Ворожбит, оставив свою законную жену во второй раз. Сначала он расходился с ней из-за Анастасии Заворотнюк. Вторая причина – это большое внешнее сходство Виктории с “прекрасной няней”, закрутившей бурный роман с артистом. Но со временем страсти поутихли, теперь за событиями в жизни молодоженов наблюдают в основном их поклонники в социальных сетях.

Возмущение подписчиков

Ворожбит является активным блогером, она обсуждает самые разные темы со своими подписчиками, например, пишет о домашнем хозяйстве и стиле в одежде. Недавно журналистка сообщила о том, что выложенное ею утреннее селфи вызвало бурную реакцию со стороны некоторых пользователей. Так, кто-то из них возмутился, что с утра Виктория уже в макияже и с прической. А кто-то задал вопрос: неужели она готова ради мужика всю жизнь провести в напряжении?

Ответ журналистки

На что Ворожбит ответила встречным вопросом: “А разве перед мужем, который является самым главным мужчиной в жизни, нужно представать без косметики, без укладки, в халате?” Она отметила, что как раз не понимает тех людей, которые посещают салоны красоты и часами наряжаются для совершенно чужих людей. А дома ходят не в красивых, удобных платьях, а в странном наряде.

Для себя подобного пятидесятилетняя Виктория не приемлет. У нее имеется целый гардероб красивой одежды, предназначенной для дома. И она тщательно продумывает свои образы, переодеваясь в течение дня. Журналистка считает, что, когда женщина свежая, ухоженная, это нравится прежде всего ей самой.

И собственный привлекательный внешний вид совсем ее не напрягает, как об этом переживают некоторые читатели ее блога. Напротив, будучи красивой, она расслабляется. А вот напрягаться она будет в том случае, если будет смахивать на Бабу Ягу.