 

Bloomberg – Риши Сунак пообещал Украине системы ПВО и оружие против БПЛА

20.11.2022, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил свою первую в этой должности поездку в Киев, пишет Bloomberg. Там он, в частности, пообещал Украине поставить системы ПВО и оружие, способное уничтожать беспилотные летательные аппараты.


AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев впервые с тех пор, как получил этот пост, пишет Bloomberg. Там он пообещал, что Лондон передаст Украине системы ПВО на сумму $59 млн.

«Мы сегодня поставляем новые системы противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для уничтожения беспилотников. И мы наращиваем гуманитарную помощь перед холодной тяжёлой зимой», — заявил он.

Новый пакет помощи включает в себя 125 зенитных установок и технологии по противостоянию беспилотникам, десятки радаров и электронное военное оборудование. «С такими друзьями, как вы, рядом мы уверены в нашей победе. Обе наши страны знают, что значит бороться за свободу», — заявил президент Украины Зеленский.

Президент Украины также рассказал своему коллеге, что почти половина всей энергетической инфраструктуры страны была разрушена. Украинские лидеры неоднократно обращались к союзникам с просьбой о помощи в наращивании их противовоздушной обороны.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина могла бы больше электроэнергии экспортировать в Европу, но разрушаются их взаимосвязи. «Каждый удар по украинской энергетике — это удар по энергобезопасности всего континента», — заявил Зеленский.

Риши Сунак, в свою очередь, заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца, в том числе в процессе восстановления страны, пишет Bloomberg. «Только в этом году мы предоставили военной помощи на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, и в следующем году мы сделаем то же самое», — заявил премьер-министр Великобритании.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Скандалы: Витая в облаках Венеры

18.10.20 / “Уммитские письма” инопланетян

21.09.22 / С Божьей помощью: Андрей Малахов зарабатывает полтора миллиона рублей в час

23.11.21 / Какое трендовое окрашивание выбрать дамам за 30: модные варианты, которые помогут выглядеть свежо и молодо

02.08.22 / Россиян будут штрафовать за наличие кариеса

05.02.22 / «Не питаю иллюзий»

17.08.22 / Выгодно подчеркивает черты лица: техника окрашивания волос Money piece прекрасно сочетается с трендовыми стрижками 2022 года

12.04.22 / Мнение: Донаты и благодарности

11.01.22 / Мнение: Использовать “бородачей” против других “бородачей”

28.03.22 / Армянские программисты бегут от войны в Карабахе в Москву и Санкт-Петербург

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика