Может ли девочка родиться без девственной плевы?

Девственная плева – это слизистая пленка, состоящая из мышечных

тканей, кровеносных сосудов и нервных окончаний. Этот орган также имеет

название “гимен”. Он расположен у входа во влагалище и защищает женские половые

органы от инфекций. Чтобы менструальная кровь выходила, в плеве

присутствует одно или несколько отверстий. В норме девочка рождается с гименом.

Он развивается еще на эмбриональном этапе развития. Однако иногда случаются

аномалии. Например, аплазия – заболевание, при котором гимен отсутствует.

Такое врожденное отклонение можно предотвратить, ведь оно

случается, если плод подвергался негативным воздействиям – кислородному голоданию,

радиации или интоксикации. Поэтому женщинам следует следить за своим состоянием

во время беременности. Но иногда патология возникает из-за гормональных

нарушений или генетических особенностей. Обычно отсутствие девственной плевы

выявляется еще во время осмотров врачом – акушером-гинекологом.

Аплазия вредна для организма. В мочеполовую систему девочки

могут проникать патологичные микроорганизмы. Из-за этого есть риск развития

инфекционных заболеваний. К тому же, отсутствие девственной плевы часто

сопровождается и другими аномалиями развития органов половой системы. Однако

эта особенность не является поводом для хирургического вмешательства. Все

потому, что при аплазии нет признаков нарушения оттока менструальной крови.

Осложнения при этой патологии проявляются нечасто.

Иногда

требуется медикаментозная терапия, которую назначают в случае кольпита, цервицита,

эндометрита. Они могут развиться вследствие восходящего инфицирования. Бывает, девочкам назначают антибиотики, их врач подбирает в соответствии с типом возбудителя.