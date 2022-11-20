 

Питтушка не виноват! – Личное мнение

20.11.2022, 23:18, Разное
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Роза, понимаешь, наша Сябитовна долго носила в себе свои мысли и вдруг вывалила их, кинувшись на защиту Брэдушки Питта.


Фото: Соцсети

«Он делает все что угодно, что ему нравится, а если это кому не нравится, особенно этим женщинам, ну тогда бы, наверное, другие были вопросы и, наверное, другие события происходили. <…> Его поведение никак не нарушает семейный кодекс. »

Чо-нить поняли? А зря, что не поняли. Тема глубокая, несмотря на всю непонятность сказанного.

Сейчас объясню.

В общем, Питта критикуют за то, что он замечен то с одной Ратаковски, то с другой — Инес Де Рамон.

Беда в том, что актриска Инеска — замужняя баба. А Питтушка наш, получается, тот ещё Дон Жуан.

И вот пока всё прогрессивное человечество осуждающе смотрит на Брэда, за него вступилась сама Роза Сябитовна.

Возможно, Питт не знал, что Инеска замужняя, и значит виноват не он, а она!

«Мне очень радостно, что не сидит, сопли не жует, не сидит на завалинке там и не пишет какие-то странные мемуары. А снимается, делает дело, с девчонками тусит, которые хотят пропиариться за счет него»

Ах, вот оно что — Питт вообще нормальный! А девчонки ещё и виноваты — пиарятся за его счёт.


Фото: Соцсети

Ну, Роза! Ну, дорогая ты наша Сябитовна! Питт не виноват, потому что не не жуёт свои сопли!

С логикой бабы Розы жить Питту очень весело. Свободна? Замужняя? Да какая разница, всё равно виновата! Сама пришла.

«Я думаю, что и сам по себе мужчина он очень хороший», — считает Сябитовна.

Сам по себе — это, конечно. Ух, зажигает как!

Источник: Лена Миро


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