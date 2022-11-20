Мнение: Пока это не стало обязательным

Страшные новости из США. Помните анекдот про Рабиновича, которого спросили на границе, почему тот решил покинуть Нидерланды? Рабинович ответил, что раньше за греческую любовь сурово наказывали, потом попавшихся принудительно лечили, теперь всё полностью легально. Надо уезжать, пока подобные практики не стали обязательными.

Ну так вот, анекдот постепенно становится реальностью. В Сан-Франциско местным трансформерам будут платить безусловный доход, по 1200 долларов в месяц (ссылка). Я проверил, это не фейк, крупные американские СМИ подтверждают.

В двадцатом веке на Западе действовало много аналогичных программ. К примеру, в Канаде на протяжении нескольких десятилетий практиковали принудительную стерилизацию, которой непропорционально часто подвергались индейцы и украинцы (ссылка). Позже Запад предпочёл вынести большую часть таких программ за пределы золотого миллиарда — например, в Бангладеш, где из бесплатной медицины доступна только добровольная стерилизация, за прохождение которой пациентам выплачивают небольшое вознаграждение. Операции проводят за счёт зарубежных субсидий, они поступают в Бангладеш из северной Европы и из США (ссылка).

Теперь нечто аналогичное мы снова видим в Америке — на этот раз в модной, одобряемой обществом форме. К отказу от традиционных отношений, от нормальной семьи, молодёжь подталкивают не только массированной пропагандой, но уже и деньгами. Бедных людей в США хватает, поэтому для многих перспектива получать 1200 долларов в месяц станет достаточным основанием, чтобы отбросить сомнения и лечь под нож хирурга.

В культовом сериале Стар Трек были две серии про мальтузианскую ловушку перенаселения, «Проблема с триблами» и «Знак Гидеона». Краткая суть для тех, кто не смотрел: перенаселение — страшнейшее зло, для борьбы с которым любые средства хороши. Вышли эти серии в 1967 и в 1969, так что тем, кто посмотрел их в студенчестве, сейчас уже примерно 75 лет. Это соответствует возрасту американских политиков и олигархов, которые правят Америкой или напрямую, или через свои СМИ, или через свои могущественные фонды.

В комментариях мне регулярно рассказывают, как вольно дышится в США, как дёшево стоят там джинсы, и как легко зарабатываются доллары… пожалуй, стоит только порадоваться, что мы живём в России, где власти и общество прикладывают значительные усилия для сопротивления западной повесточке. Впрочем, если кто-то думает, будто нас всё вышеописанное не касается, у меня плохие новости. Всю западную пропаганду исправно переводят на русский и активно распространяют по всем доступным каналам, начиная от Википедии и соцсетей. Мало того, западные идеи находят активный отклик в креативных сердцах.

Будьте уверены, узнав про опыт Сан-Франциско, некоторые наши политики немедленно загорятся идеей: «а давайте введём такие же пособия и в России, они помогут нам завоевать симпатии молодёжного электората».