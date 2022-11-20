 

Мнение: Что хуже мировой войны

20.11.2022, 22:51, Разное
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Пожалуй, Трампа в Твиттере стоило восстановить только для того, чтобы посмотреть, как начнет корежить – поистине как чертей под ладаном – всевозможных «трампофобов» по всему миру, превративших ненависть к Трампу в грандиозный негативный культ. Мне на это интересно смотреть из чисто энтомологического интереса: данная фобия абсолютно иррациональна, Трамп ведь не сделал в буквальном смысле ничего (за 79 лет жизни!), чтобы считать его буквально исчадием ада. Успеет ли он оправдать выданные ему этой публикой авансы? Что-то сомневаюсь…

И вот я заглянул к своим молодым друзьям из канала Политрук-2 – канал в сущности неплохой, но на Трампе их там неиллюзорно КЛИНИТ… Мои ожидания оправдались в полной мере. Оцените накал страсти:

«Новость катастрофически чудовищная: Трампишка в тви — это очень, невообразимо плохо, куда как хуже Третьей Мировой. Одна надежда, что этот скот всё уже понял и сам сольётся, пройдя по краешку — или его, но тогда очень важно, чтобы подчистую, со всей семьёй, таки убьёт очередной Ли Харви Освальд. Если не случится ни того, ни другого — планета и Человечество обречены; это были славные 5 тысяч лет истории, но она закончилась, можно начинать расходиться»

Сердобольные сограждане, не знающие контекста, наверняка скажут, что «это такой стёб», «молодежный сарказм», «не думаете же вы, что это они серьезно» и т.д. Однако действительность печальна – это именно всерьёз. Это НЕНАВИСТЬ. Живая, жгучая ненависть к абсолютно абстрактному для этих молодых людей персонажу. И это очень плохой симптом, если говорить о состоянии умов в нашей несчастной стране: мы видим, что даже те, кто осуждает войну, все равно готовы убивать, все равно видят убийство благом, все равно демонстрируют полнейшую нетерпимость и безжалостность, достойные лучших образцов Прилепина и Мардана.

«Трамп в Твиттере – куда как хуже Третьей Мировой», «убить всех вместе с семьей». НБС в российском информационном пространстве царит безраздельно.

Источник: Размышления вольного социолога


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