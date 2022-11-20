Guardian – «люди высказались» — Twitter разблокировал аккаунт Дональда Трампа

Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведённого владельцем соцсети Илоном Маском, передаёт The Guardian. Впрочем, сам политик не выразил желания вернуться в Twitter, добавив, что останется на своей новой платформе Truth Social.



АР

Страница бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter была восстановлена, после того как за это высказались пользователи в ходе опроса, проведённого новым владельцем социальной сети Илоном Маском, пишет The Guardian.

Изменения в доступе к профилю произошли после заявления Маска. «Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — написал американский предприниматель. Впрочем, во время опроса он признал, что на количество голосов повлияли боты, предположив, что необходимо «очистить» опросы в Twitter от влияния «армий ботов и троллей».

В опросе приняли участие более 15 миллионов пользователей. За разблокировку аккаунта бывшего президента, которому было запрещено пользоваться социальной сетью после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, проголосовали 51,8%, против — 48,2%.

При этом сам Трамп в субботу дал понять, что у него нет особого желания возвращаться в Twitter. «Я не вижу для этого никаких причин», — заявил политик, отвечая на вопрос о возможном восстановлении аккаунта на ежегодном собрании руководства Республиканской еврейской коалиции, в котором принял участие по видеосвязи. По словам бывшего президента, он намерен придерживаться своей новой платформы Truth Social — приложения, разработанного его медиагруппой Trump Media & Technology Group (TMTG).

Как напоминает издание, во вторник Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года и похвалил Маска, сказав, что он всегда ему нравился. Однако Трамп также отметил, что Twitter страдает от ботов, фальшивых аккаунтов и что проблемы, с которыми сталкивается соцсеть, «невероятны».

До блокировки в январе 2021 года на политика были подписаны 88 миллионов пользователей. В воскресенье после восстановления аккаунта число его подписчиков колебалось, то превышая, то опускаясь ниже отметки 1 млн.

Впервые о своём намерении восстановить аккаунт Трампа Маск заявил ещё в мае, до покупки Twitter, на что, как пишет The Guardian, обратили внимание многие рекламодатели. Маск постарался заверить пользователей и рекламодателей, что решение будет принято с учётом мнения совета по модерации контента, состоящего из людей с «самыми разными точками зрения», и что до его созыва не будет восстановлена ни одна учётная запись. Предприниматель также отметил, что Twitter не будет восстанавливать забаненных пользователей до тех пор, пока для этого не будет разработан «чёткий процесс».

Однако на этой неделе Маск неожиданно восстановил аккаунт комика Кэти Гриффин, которая в начале ноября была заблокирована за то, что изменила имя своего профиля на «Илон Маск» в нарушение правила о запрете попыток выдать себя за другого.