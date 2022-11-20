 

Тарзан поставил Королеву в один ряд с проститутками: Для развлечений

20.11.2022, 22:06, Разное
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Артистка Наташа Королева остается привлекательной и эффектной, несмотря на возраст. 49-летняя красотка сумела построить потрясающую карьеру и вывела в мир шоу-бизнеса мужа Тарзана. Однако за любовь и заботу супруг отплатил ей лишь грязной изменой.

Тарзан, он же Сергей Глушко, едва не разрушил семью из-за подлой интрижки. Наташа Королева так и не решилась на развод, предпочитая делать вид, что личная жизнь бьет ключом. В один голос фанаты твердили, что певица позволяет мужу вытирать об себя ноги.

Не так давно Тарзан стал набивать себе цену как художник, а также актер театра. Сейчас он активно гастролирует по стране, играя древнегреческого богача Ксанфа. Глушко произносит провокационные речи от лица персонажа, но внимательные зрители отмечают: муж Наташи Королевой транслирует им свои личные мысли.

“Мы покоряем женщин, и они нас за это любят. Любят
куртизанки, созданные для развлечений. Любовницы, стремящиеся заботиться о нас.
И, между прочим, жены, которые должны рожать нам законных детей”, — вещает со сцены именитый супруг.

Произнося это, Тарзан как бы ставит в один ряд жену, проституток и любовниц. Тем временем Наташа Королева улыбается как ни в чем не бывало и постоянно выгораживает мужа, будто на нем сошелся свет клином.


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