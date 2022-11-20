 

Мнение: Повезло России с Зеленским?

20.11.2022, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постоянно натыкаюсь на высказывания, что президент Украины Владимир Зеленский – наркоман и клоун, трус и подлец, негодяй и сволочь, и пр.пр.пр….

Змпред Совбеза России Дмитрий Медведев о главе украинского государства тоже пишет исключительно пренебрежительно-уничижительно.

Вот снова написал.

«…От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии…».

«… Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того – они для него очень опасны, о чём уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины – бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг».


Отсюда

Мне вот интересно, повезло России с Зеленским? Или как?

Страшно представить, как развивались бы события после начала спецоперации России на территории соседнего государства, если бы президентом Украины был не Зеленский. Не невротик и истерик, не наркоман и клоун, не трус и подлец, не негодяй и сволочь, а более авторитетный и более харизматичный, более мудрый и уважаемый политик. Украинцы сплотились бы вокруг такого лидера еще теснее? И боевые действия уже шли бы на территорию России?

В общем, нет у меня ответа на вопрос: повезло России с Зеленским или как?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.22 / Мнение: Цифры с “Азовстали”

20.12.21 / Она не такая! – Личное мнение

20.05.22 / Олег Тиньков открыл шашлычную в Лондоне

28.04.22 / TK News – оружейные лоббисты выступают в американских СМИ под видом экспертов

17.10.22 / Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в 2023 году – Собянин

31.05.21 / Цена правильная: моделирование экономического роста в обществе с нулевыми выбросами

09.09.22 / Сборная России в сентябре проведёт первый за 10 месяцев матч

13.09.22 / Французские работники бегут из компаний, одержимых политкорректными веяниями

09.11.20 / Зюганов поддержал Трампа в борьбе с «неграми и леваками»

10.02.22 / Мнение: О «девочках-девочках» в МИДе… Воронежу приготовиться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика