Мнение: Повезло России с Зеленским?

Постоянно натыкаюсь на высказывания, что президент Украины Владимир Зеленский – наркоман и клоун, трус и подлец, негодяй и сволочь, и пр.пр.пр….

Змпред Совбеза России Дмитрий Медведев о главе украинского государства тоже пишет исключительно пренебрежительно-уничижительно.

Вот снова написал.

«…От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии…».

«… Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того – они для него очень опасны, о чём уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины – бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг».



Отсюда

Мне вот интересно, повезло России с Зеленским? Или как?

Страшно представить, как развивались бы события после начала спецоперации России на территории соседнего государства, если бы президентом Украины был не Зеленский. Не невротик и истерик, не наркоман и клоун, не трус и подлец, не негодяй и сволочь, а более авторитетный и более харизматичный, более мудрый и уважаемый политик. Украинцы сплотились бы вокруг такого лидера еще теснее? И боевые действия уже шли бы на территорию России?

В общем, нет у меня ответа на вопрос: повезло России с Зеленским или как?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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