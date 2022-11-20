Мнение: Чёрная дыра армии США, увеличение российского госдолга и кража финнами активов России

1. Американские военные продолжают поражать мир масштабами коррупции (ссылка):



У Минобороны США в пятый раз не получилось провести полный аудит своих активов. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заместителя министра обороны Майкла Маккорда. За проверку отвечали 1,6 тыс. аудиторов, но в итоге военное ведомство не смогло отчитаться о примерно 61% своих активов.

«Я бы не сказал, что мы провалились. Этот процесс важен для нас, он помогает нам стать лучше», — добавил Маккорд.

2. В России, как и в западных странах, ожидается наращивание госдолга (ссылка):



В ближайшие пять лет государственный долг России будет увеличиваться, однако не превысит уровня 20 процентов ВВП. Такой показатель назван в плане деятельности Министерства финансов на 2022–2027 годы, с которым ознакомились «Ведомости».

Год назад в документе, посвященном периоду 2021-2026 годов, речь шла о повышении заимствований до 22 процентов от ВВП, так что можно говорить об ужесточении политики ведомства.

В текущих планах — довести уровень госдолга до 29,9 триллиона рублей (17,5 процента ВВП) к 2025 году, чтобы на внутренний долг приходилось 25 триллионов, а на внешний — 4,9 триллиона. В 2021-м показатель составлял 20,9 триллиона рублей (16 процентов ВВП), из которых на заимствования внутри страны приходилось 16,5 триллиона. Таким образом, увеличение госдолга предполагается обеспечить за счет внутренних резервов.

Разница в том, что мы можем себе позволить без проблем увеличить госдолг, тем более что речь идёт всего о нескольких процентах ВВП. У нас есть запас прочности, в отличие от западных стран (ссылка). Напомню, например, что в США, Великобритании и Японии уровень госдолга превышает 100% ВВП (в США уже больше 130%, в Японии – 250%).

3. Когда-то респектабельная Финляндия занялась мелким воровством. Точнее, для нас мелким, но серьёзно бьющим по финской репутации. К настоящему времени финны арестовали российские активы на сумму почти 190 миллионов евро. Речь идёт о банковских счетах, транспортных средствах и прочем имуществе российских организаций (ссылка).

Читатели прислали письмо с комментариями из социальной сети ЛинкедИн по поводу этой новости:

Ян Оберг, арт-фотограф компании Oberg PhotoGraphics, Директор Транснационального фонда TFF за мир и исследования будущего: «Учитывая это, разве не разумно называть Финляндию преступным государством? Кроме того, коллективное наказание невинных людей и преследование людей из-за их национальности является нарушением международного права. Возможно, вам следует бойкотировать Финляндию как место, куда стоит поехать, и, конечно же, не вкладывать туда деньги».

Рави Дека, основатель Akvotransiro Tech Pvt Ltd – Водный транспорт и мобильность Дивергент-Дислексия-Диалектика: «Россия должна пойти навстречу и конфисковать активы всех финских компаний и их акции и выставить их на аукцион. Это единственный язык, который понимает “Свободный” запад».

Рамман Кенун: «Весь Запад ведет себя как режимы-изгои».

Один финн выступил в защиту Финляндии:

Янне Лейно, Фонд имени Конрада Аденауэра: «О какой коллективной ответственности здесь идёт речь? Активы принадлежат не “любому невинному россиянину”, а людям, на которых наложены санкции со стороны государств-членов ЕС».

Ну и ему сразу ответили:

Анна З., исполнитель: «На основании какого расследования? Были ли какие-либо профессиональные процедуры судебного преследования до принятия решений о применении санкций к людям, основанные на нормах международного права?»

Майк Блэк, управляющий директор Богорских Гольф-туров: «Что представляют собой законы ЕС? Это, что, очередные западные “Правила, основанные на Международном порядке”?. Они переделывают правила, когда им это выгодно, а все остальные должны им следовать. Кто позволил ЕС судить остальной мир?» « Это вообще не закон, это просто совместное решение 27 стран ввести идиотские санкции против России, а потом плакаться, что у них больше нет нефти и газа.»

Из-за антироссийских санкций пострадала репутация Евросоюза в целом. Теперь инвесторы из Азии, Африки и Латинской Америки трижды подумают, прежде чем оставить свои активы в пределах досягаемости европейских мошенников.