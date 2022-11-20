Мнение: Базовая часть рыбалки

Я сделала вывод, что читателями блога, включая даже самых активных комментаторов, пропущена базовая часть рыбалки.

Как это получилось, я не знаю.

Из-за этого любая самая простая задача на рыбалку и любое письмо нырыбы, где есть элементы рыбалки и предлагается их разобрать, выглядит в глазах читателей как предложение поймать черную кошку в темной комнате.

То, что рыбалка – вещь сложная, не означает сложности ее базовой части.

Базовая часть рыбалки очень проста.

При встрече двух людей, которые могут образовать потенциальную пару, их субъективная значимость никакая (СЗ=0), они чужие, и красное поле для шагов зависит от их ОЗ (КП = n(ОЗ)). Это получается исходя из общей формулы КП = СЗ + n(ОЗ).

Это значит, что человек с ОЗ выше может делать больше шагов.

Может, но обычно совсем не хочет. Но если бы вдруг захотел, то его СЗ стала бы расти.

Вы легко это поймете, если представите, что некто, намного более красивый и знатный, чем вы, стал бы делать к вам шаги. Ваша крыша быстро улетела бы, верно? Хорошо, что этого никогда не происходит. Или плохо, но факт.

При равной ОЗ, что бывает куда чаще, шаги должны быть соразмерны.

Причем пока СЗ = 0, КП очень маленькое, поэтому общение может быть только в светском, вежливом формате, по какому-то вежливому, приличному поводу или по делу или в ответ на запрос другого или в формате обязанностей, например исходя из формулы галантности, по которой мужчина может предложить помощь женщине, а абориген иностранцу и так далее.

Почему КП такое маленькое сначала?

n(ОЗ) – это количественный коэффициент n, помноженный на ОЗ = ОЗ(1) – ОЗ(2), где ОЗ(1) – это объективная значимость самого человека, которому мы вычисляем КП, а ОЗ(2) – значимость второй стороны, которая подразумевается для отношений.

Понятно, что при равной ОЗ, n(ОЗ)= 0 или приблизительно около того?

Учитывая ситуацию, где вы можете быть полезными, эта величина может быть больше, но чаще всего незначительно.

Поэтому сначала КП тоже близко к нулю или даже отрицательно (если ваша ОЗ существенно ниже).

Но эта картина начинает быстро меняться.

Главный закон рыбалки звучит так: шаги в КП растят это КП.

Это происходит за счет роста СЗ, то есть роста симпатии, который обязательно происходит, если вы при общении не выходите за рамки КП.

Как только сложилось приятное общение в светском формате, ваша СЗ подрастает и открывается КП для новых шагов.

Если вы при этом пользуетесь и n(ОЗ), соразмерно вложениям партнера или немного больше (для мужчин по отношению к женщинам можно вдвойне), то ваше КП растет еще быстрей.

Как только ваши шаги начинают выходить за КП, ваше КП уменьшается.

Мы делим такие шаги на косяки, ваши действия или бездействия наносящие ущерб другому, и сливы, ваши действия и бездействия, наносящие ущерб вам.

Косяки – это минус к n(ОЗ), сливы – минус к СЗ.

Косяки компенсируются вложениями в партнера (но точно по направлению вектора косяка, а не в другую сторону), а сливы компенсируются вложениями в себя (в идеале тоже по направлению вектора, но не строго).

Косяки партнера увеличивают вашу СЗ, если вы находитесь в КП.

Сливы партнера могут увеличивать вашу ОЗ, если вы находитесь в КП.

Последним законом поля пользуются хищники. Хотя они и первым пользуются, провоцируя на косяки.

Рыбаки эти законы знают и учитывают, но почти не используют их.

Рыбак заинтересован в долгих, равных, продуктивных, взаимных отношениях, поэтому рост собственной СЗ в условиях дисбаланса рыбаку не интересен. В этом его отличие от хищника, который в последнем видит для себя выгоду.

Вот и вся базовая часть. Последние абзацы к ней не относятся.

Уверена, что постоянные читатели не раз читали это все и достаточно хорошо помнят.

Однако использовать это не получается почти ни у кого, даже для решения теоретических задач.

Для практического решения своих задач иногда у некоторых получается, но интуитивно, а не осознанно.

В чем причина? Какие главные сложности возникают при решении задач с помощью базовых формул и базовых представлений? Можете сформулировать?