 

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

20.11.2022, 20:42, Разное
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Дмитрий Маликов и Елена Маликова (Изаксон)

Исполнитель хита “С чистого листа” сыграл свадьбу
с возлюбленной в 2000 году после рождения дочери Стефании. До этого с 1992-го
Дмитрий Маликов и его суженная просто жили вместе. Что бы ни судачили злые
языки, а 30 лет отношений — это показатель прочных семейных уз.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

“Босоногий мальчик” закрутил роман с голосистой
красоткой в 90-е. А поженились Леонид Агутин и Анжелика Варум в самом начале
века. Завистники часто припоминают певцу измену, который тот совершил во время
гастролей, однако супругу артиста это уже не колышет. Звезда давно простила
глупую интрижку, ведь муж стал для нее родным человеком.

Иосиф Пригожин и певица Валерия

Для яркой блондинки брак с импозантным продюсером стал
настоящим счастьем, ведь до этого певица Валерия пережила два тяжелых развода. Иосиф
Пригожин затмил всех предыдущих партнеров артистки и нашел ключик к ее сердцу,
который не ржавеет из года в год.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Огромная разница в возрасте не мешает им крепко любить друг
друга. 49-летняя Юлия Высоцкая уже 24 года питает нежность к 85-летнему режиссеру.
В чем же секрет? Актриса считает, что Андрей Кончаловский похож на нее по духу
и даже внешне.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Обаятельный брюнет и стройная блондинка в этом году отметили
оловянную свадьбу, первый юбилей супружеской жизни. Прежде они проверяли связь
на прочность в течение пяти лет. Пока фанатки пытаются склонить Алексея
Чумакова к измене, Юлия Ковальчук о разводе даже не думает.

Сергей Жуков и Регина Бурд

Две звезды 90-х поженились в декабре 2007 года, а еще через
десять лет обвенчались и отпраздновали сие торжество в романтичной Италии.
Сергей Жуков и Регина Бурд живут душа в душу, а также воспитывают троих детей —
дочку и двоих сыновей.

Олег Газманов и Марина Газманова (Муравьева)

Эта супружеская чета пиарится на семейном счастье. Жена
певца любит раскрывать секреты отношений, чтобы лучше продавать свою книгу. Ее предпринимательская
жилка нисколько не мешает любви, которую Олег Газманов хранит как зеницу ока.

Александр Стриженов и Екатерина Стриженова

Звезда программы “Доброе утро” познакомилась с
будущим мужем, будучи ребенком. Екатерина Стриженова расписалась с избранником
в ЗАГСе в день своего совершеннолетия. По сей день чувства артистки к супругу
не иссякают. Их семья зародилась 35 лет назад!

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Вместе они, конечно, не “дельфин и русалка”, но
вполне дружная семья. Юлия Проскурякова стала глотком свежего воздуха для человека,
который разочаровался в любви. Игорь Николаев всеми силами старается удержать
спутницу рядом, прокладывая ей путь по карьерной лестнице. Юлия Проскурякова
понимает, какой лакомый кусок ей достался, поэтому держит ухо востро.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Рыжеволосая красотка хитро увела певца у соперницы. Когда
закрутился роман, Владимир Пресняков еще был женат на Кристине Орбакайте.
Наталья Подольская ни в какую не соглашалась на роль любовницы.
В итоге певцу пришлось разводиться, а потом делать предложение новой пассии. И не зря: голубки вместе с 2005 года!


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