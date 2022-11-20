Мнение: Кого убили в Макеевке?

Вчерашний мой текст «Про расстрел пленных» вызвал какой-то невероятный шквал комментариев.

Но что удивительно, никому не интересно, кто конкретно погиб в селе Макеевка.

И это притом, что украинские участники инцидента уже установлены, их имена названы.

Конечно, видео момента сдачи в плен снято так, что лиц, сдающихся не видно. Четко видно лицо только одного.

Неужели невозможно определить, что это за мужчина? Призывник, мобилизованный или доброволец? Откуда он? Когда прибыл для участия в спецоперации? Ответы на эти вопросы, думаю, приоткрыли бы ответ и на главный вопрос: что произошло в Макеевке?

К слову, видео с убитыми мужчинами в российской форме было обнародовано еще 13 ноября украинским телеграм-каналом «Оперативный ЗСУ».

А второе видео, с моментом сдачи в плен, появилось лишь 18 ноября.

Ну и повторюсь, что расстрел пленных – это чудовищное военное пресутпление. Версия,что пленые погибли из-за последнего сдающегося, который открыл огонь по украинцам – слабая версия. Этого последнего сдающегося ликвидировал украинский пулемтчик. А вот лежавщие лицом в землю, явно, были убиты не пулемтной очередью, потому что крови мало и не видно ранений, храктерных при попадании в голову или тело пулемтной пули.

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