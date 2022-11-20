 

Мнение: Кого убили в Макеевке?

20.11.2022, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчерашний мой текст «Про расстрел пленных» вызвал какой-то невероятный шквал комментариев.

Но что удивительно, никому не интересно, кто конкретно погиб в селе Макеевка.

И это притом, что украинские участники инцидента уже установлены, их имена названы.

Конечно, видео момента сдачи в плен снято так, что лиц, сдающихся не видно. Четко видно лицо только одного.

Неужели невозможно определить, что это за мужчина? Призывник, мобилизованный или доброволец? Откуда он? Когда прибыл для участия в спецоперации? Ответы на эти вопросы, думаю, приоткрыли бы ответ и на главный вопрос: что произошло в Макеевке?

К слову, видео с убитыми мужчинами в российской форме было обнародовано еще 13 ноября украинским телеграм-каналом «Оперативный ЗСУ».

А второе видео, с моментом сдачи в плен, появилось лишь 18 ноября.

Ну и повторюсь, что расстрел пленных – это чудовищное военное пресутпление. Версия,что пленые погибли из-за последнего сдающегося, который открыл огонь по украинцам – слабая версия. Этого последнего сдающегося ликвидировал украинский пулемтчик. А вот лежавщие лицом в землю, явно, были убиты не пулемтной очередью, потому что крови мало и не видно ранений, храктерных при попадании в голову или тело пулемтной пули.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11.22 / Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%

21.10.22 / Суд присяжных оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

12.12.20 / Мнение: Помидорные войны неприятны, но неизбежны

22.06.21 / Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер встретились в День отца: новые фото экс-супругов

27.04.22 / О дивный уютный мир – Личное мнение

24.03.22 / Блеск, тушь, любимый шампунь: лайфхаки, которые помогут использовать косметику и уходовые средства до последней капли

18.07.22 / Самые популярные новостройки Москвы

04.05.22 / Мнение: Ничего себе новости! Опять ковидла? Опять вакцинация??

04.02.22 / Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу

19.08.22 / Мнение: Главное отличие Rutube от YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика