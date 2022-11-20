Мнение: Ситуация на рынке рекламы, типичная жертва мошенников и спекуляции на апокалипсисе

1. Одним из важных индикаторов экономической активности является рынок рекламы. И судя по тому, что российские рекламщики продолжают сейчас работать без особых проблем, дела в нашей экономике идут нормально. Интернет-аудитория стабильно высока и продолжает расти, а значит, реклама в Сети продолжает быть эффективной. Вот что говорят об этом эксперты, выступавшие недавно на Национальном рекламном форуме в Москве (ссылка):



…показатели аудитории Рунета все еще остаются впечатляющими. Так, по словам заместителя директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, аудитории Рунета сегодня составляет порядка 100 миллионов человек. «Это примерно та аудитория, на которую можно рассчитывать с точки зрения потребления контента в интернете. Сказать, что потребление пользователей каким-то образом кардинально поменялось, в принципе, невозможно. Мы точно так же пользуемся мессенджерами, точно так же играем, точно так же смотрим какой-то видеоконтент и мы, естественно, пользуемся социальными сетями», — отметил он.

В свою очередь, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер рассказал об изменениях, связанных с появлением обильной волны дезинформации. «Большое количество фейков и вообще огромного количества непроверенной информации заставило людей искать источники, которые, как минимум, отвечают букве закона, как максимум — выдают выверенную информацию. Поэтому, безусловно, у нас были абсолютно рекордными посещаемость всех наших СМИ. Высокий тренд на это и темп чтения новостей сохраняются», — заметил представитель компании.

Андрей Цыпер также упомянул о переходе пользователей на альтернативные площадки. «Есть надежда на то, что Rutube подтянет свои позиции. Не уверен, что он станет YouTube, но есть тренд. По крайней мере, это единственная российская платформа видео, на которой можно как-то продвигать себя. YouTube нам сейчас такой возможности не дает», — высказал свое мнение эксперт.

Его поддержал и Сергей Гребенников, согласившись, что пользователи начали мигрировать с иностранных сервисов на российские. Он также отметил, что многие люди, работающие с видео, мигрируют в VK, так как, с его точки зрения, онлайн-платформа предложила очень хороший инструмент и постоянно развивает свою площадку в контексте видео.

2. Согласно стереотипам, типичные жертвы финансовых мошенников – это пенсионеры, плохо разбирающиеся в современных технологиях и законодательстве. Но, оказывается, чаще всего обманывают лиц среднего возраста (ссылка):



Средний возраст россиян, наиболее подверженных воздействию мошенников, вырос в этом году с 31 года до 43 лет. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, передает ТАСС.

Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет (более 70 процентов от всех пострадавших), описал он типичную жертву мошенников. В этом году доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки злоумышленников, почти сравнялась: 51 против 49 процентов соответственно.

Средний возраст у мужчин составляет 42 года, у женщин — 45 лет. Меньше всего воздействию подвержены люди старше 55 лет и в возрасте до 29 лет. Большинство обманутых проживают в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Меньше всего — на Северном Кавказе.

3. Кримсональтер пишет, как работают финансовые спекуляции на апокалиптических новостях (ссылка):

Краткий гайд по спекулятивной торговле в преддверии ядерного апокалипсиса. Это не инвестиционные рекомендации (за рекомендациями – к брокерам и банкам).

Если надвигается ядерный апокалипсис (вот как вчера в контексте “польского инцидента с ракетами” и прочей “5-ой Статьи НАТО”) то:

А. Берёте список активов, которые вам нравятся (любые критерии, главное чтобы лично вам было с ними комфортно).

Б. Смотрите какие из них падают на новостях о том что “вот-вот начнётся” (ни в коем случае не менять порядок пунктов 2 и 1, это важно!). Вот ночью в России и США падало практически ВСЁ, что только торговалось, в плане акций (за минусом компаний американского ВПК) – было из чего выбрать даже на вечерней сессии Мосбиржи.

В. Ставите заявки на покупку по текущей цене и ещё на 1%, 5% и 7% ниже текущей цены.

Г. Уходите спать.

Д. Утром следующего дня продаёте (можно подождать до обеда).

Это не я придумал. Авторство схемы обычно приписывают Арту Кэшину – старому трейдеру “торгового пола” New York Stock Exchange, он сейчас на UBS вроде работает (не оставляя своих должностей в Мальтийском Ордене и Mensa), но сам Кэшин её формулирует в гораздо более грубой форме и говорит, что он её подрезал в баре на Уолл-стрит ещё во время “карибского кризиса”. Ваш покорный слуга слышал несколько версий этой же схемы в Европе от тех, кто ещё застал “Холодную войну 1.0”: в конце концов здравый смысл – вещь интернациональная.

Логика очевидна:

– Если ядерный апокалипсис таки будет, деньги на брокерском счету вам уже не потребуются. А если не будет, то есть шанс неплохо заработать.

– Если что-то пойдёт не так, то в крайнем случае, вы останетесь с активами, которые вам нравятся.