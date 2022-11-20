 

Мнение: Бабы с возу – Маску легче

20.11.2022, 20:05, Разное
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Очень смешная иллюстрация “разности подходов” Илона Маска и старой команды Твиттера (не знаю, насколько правдивая). Но подписи к картинкам такие: слева – то, что осталось от прежнего состава работников Твиттера после того, как новый хозяин уволил 75% “за то, что они не захотели много и упорно работать”. Справа – групповая фотография команды Твиттера до прихода Маска.

Источник: Размышления вольного социолога


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