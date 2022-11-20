Мнение: Бабы с возу – Маску легче

Очень смешная иллюстрация “разности подходов” Илона Маска и старой команды Твиттера (не знаю, насколько правдивая). Но подписи к картинкам такие: слева – то, что осталось от прежнего состава работников Твиттера после того, как новый хозяин уволил 75% “за то, что они не захотели много и упорно работать”. Справа – групповая фотография команды Твиттера до прихода Маска.