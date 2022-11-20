 

Эрдоган назвал цену попыток изолировать Россию

20.11.2022, 19:35, Новости дня
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Цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной», считает президент Турции Тайип Эрдоган.

Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», информирует РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США вынуждены констатировать, что РФ в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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