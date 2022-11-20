 

В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной

20.11.2022, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, сообщил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.

В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.

Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, информирует РИА «Новости».

Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, сообщил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Названа дата прощания с Гаркалиным

24.06.20 / Медведчук задекларировал офшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире – Bihus.info

14.04.21 / Посла РФ вызвали в МИД Швеции

10.04.21 / В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником

15.12.20 / Рада приняла госбюджет на 2021 год

02.09.21 / Верещук: Спецоперация Украины в Кабуле была блестящей и молниеносной

15.03.22 / В РФ подготовили проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине

16.07.22 / Племянник обвинил Рики Мартина в насилии во время отношений

16.04.21 / Компания Bang & Olufsen выпустила колонку, внешне похожую на книгу

25.03.21 / Политический кризис в Словакии. Из-за закупки российской вакцины “Спутник V” одна партия вышла из коалиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика