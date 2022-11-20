 

Wall Street Journal: Европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы

20.11.2022, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ряд европейских компаний ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы, пишет газета Wall Street Journal.

Как пишет Wall Street Journal, на данный момент газохранилища в странах ЕС заполнены приблизительно на 95%. При этом обеспечение газом на предстоящие зимы станет для европейских стран более сложным, так как они «оказались отрезаны» от поставок из России.

Источники издания сообщили, что за несколько последних недель немецкие компании BASF и Uniper провели переговоры с американскими и другими производителями о потенциальных соглашениях о поставках СПГ, передает РИА «Новости».

Также источники сообщили, что покупатели газа из Европы хотят более низких цен, а американские поставщики считают, что клиенты не учитывают инфляцию, транспортные расходы и финансовые риски.

Ранее заместитель главного редактора Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02.21 / Боевики на Донбассе семь раз нарушили тишину и обстреляли жилые дома – штаб ООС

09.12.21 / США не могут давить на Украину для предоставления частичной автономии ОРДЛО – Арестович

11.07.20 / Тариф “Укрэнерго” на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%

08.10.20 / Суд признал незаконными меры о введении ограничений в Мадриде

19.07.20 / Самолет Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии

16.01.22 / Звезда сериала “Твин Пикс” 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум на показе Prada в Милане

13.12.21 / “Это слишком, так нельзя”. Мишина рассказала, почему рассталась с Эллертом

21.02.22 / “Вы будете названы поименно, прокляты поколением нынешним и будущим”. Российская интеллигенция выступила против войны с Украиной

04.03.22 / Суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США

08.02.21 / Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 14 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика