Wall Street Journal: Европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы

Ряд европейских компаний ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы, пишет газета Wall Street Journal.

Как пишет Wall Street Journal, на данный момент газохранилища в странах ЕС заполнены приблизительно на 95%. При этом обеспечение газом на предстоящие зимы станет для европейских стран более сложным, так как они «оказались отрезаны» от поставок из России.

Источники издания сообщили, что за несколько последних недель немецкие компании BASF и Uniper провели переговоры с американскими и другими производителями о потенциальных соглашениях о поставках СПГ, передает РИА «Новости».

Также источники сообщили, что покупатели газа из Европы хотят более низких цен, а американские поставщики считают, что клиенты не учитывают инфляцию, транспортные расходы и финансовые риски.

Ранее заместитель главного редактора Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.

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