Нового года не будет – Дед Мороз переехал из Великого Устюга в Израиль

Празднование Нового года в России пройдёт в ограниченном формате.

Согласно сообщениям инсайдеров, причиной этому может послужить отъезд Деда Мороза из Великого Устюга в Израиль, состоявшийся в День народного единства – 4 ноября.

Как сообщают знакомые волшебника, уже с марта он пытался продать свой трёхэтажный дом, выполняющий функцию резиденции, и выгнал из помещения Снегурочку. В течение последующих месяцев старик выставил на онлайн-аукцион подарки для ребят на 2023 год.

В итоге сделка была завершена лишь в октябре, а в ноябре на вырученные от продажи подарков средства был приобретен особняк в одном из престижных районов израильской Хайфы. Позже Дед Мороз подтвердил информацию о переезде на своей странице в Instagram.

– Дорогие ребята! Не слушайте злые языки! Я вас не бросил, просто я теперь переехал на Землю Обетованную, у меня новый адрес, пишите мне туда. А ещё подарки теперь платные, – написал он.

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