 

Киев планирует военную кампанию на территории Крыма

20.11.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские и европейские официальные лица по ряду сообщений пытаются подтолкнуть Киев к началу мирного переговорного процесса с Москвой, пишет Politico. Однако глава офиса президента Украины Андрей Ермак в недавнем интервью заявил о планах проведения военной кампании в российском Крыму, подчёркивает автор материала.


AP

После неоднозначного заявления Зеленского в ходе Галифаксского форума по международной безопасности, касающегося варианта «краткого перемирия» с Россией, Андрей Ермак — глава офиса президента Украины — сказал, что Кремль не выдвигал подобных предложений Киеву. «Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует чиновника Politico.

Высокопоставленные официальные лица США и Европы подталкивают Украину к мирному урегулированию конфликта, однако Киев до сих пор отвергал подобные призывы, утверждая, что любой шаг к переговорам сейчас будет более выигрышным для Москвы.

Ермак фактически объявил о планах украинского правительства по проведению военной кампании на территории Крыма, хотя и не назвал точных сроков её начала. Он сказал, что конфликт продолжается и он «уверен», что что кампания по «возвращению» Крыма* состоится, пишет Politico. В субботу заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в одном из интервью заявил, что к декабрю украинские войска будут в Крыму, а к весне следующего года конфликт завершится, напоминает автор материала.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03.22 / Три процента на будущее

04.10.20 / Тихановская: «Как лидер Союзного государства, я должна участвовать в обсуждении курильского вопроса»

22.11.21 / Найти помощников и помнить про родительское выгорание: как подготовиться к родам, чтобы материнство не превратилось в муки

06.09.22 / Настя Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о возобновлении романа

27.06.22 / Без опыта и образования – во Франции ускоренно набирают школьных учителей, чтобы справиться с их нехваткой

25.05.22 / Вавилонская табличка может быть доказательством передовых древних технологий

13.08.22 / Обозреватель The Spectator – Польша и Венгрия вряд ли развалят ЕС, но могут превратить его в конфедерацию

31.08.22 / Скандалы: Морские порты России захлебнулись от импорта легковых машин

13.04.21 / Скандалы: В бой – с «медведями»

07.10.22 / «Не стоит делить шкуру медведя» – экс-президент Польши выступил за переговоры с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика