Киев планирует военную кампанию на территории Крыма

Американские и европейские официальные лица по ряду сообщений пытаются подтолкнуть Киев к началу мирного переговорного процесса с Москвой, пишет Politico. Однако глава офиса президента Украины Андрей Ермак в недавнем интервью заявил о планах проведения военной кампании в российском Крыму, подчёркивает автор материала.



AP

После неоднозначного заявления Зеленского в ходе Галифаксского форума по международной безопасности, касающегося варианта «краткого перемирия» с Россией, Андрей Ермак — глава офиса президента Украины — сказал, что Кремль не выдвигал подобных предложений Киеву. «Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует чиновника Politico.

Высокопоставленные официальные лица США и Европы подталкивают Украину к мирному урегулированию конфликта, однако Киев до сих пор отвергал подобные призывы, утверждая, что любой шаг к переговорам сейчас будет более выигрышным для Москвы.

Ермак фактически объявил о планах украинского правительства по проведению военной кампании на территории Крыма, хотя и не назвал точных сроков её начала. Он сказал, что конфликт продолжается и он «уверен», что что кампания по «возвращению» Крыма* состоится, пишет Politico. В субботу заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в одном из интервью заявил, что к декабрю украинские войска будут в Крыму, а к весне следующего года конфликт завершится, напоминает автор материала.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).